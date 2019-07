Par, por Carolina Trivelli

desde el 2015, Aequales convoca al Ránking Par en alianza con la Cámara Española. El Ránking Par evalúa cómo van las organizaciones –empresas, entidades públicas y Pymes- en equidad de género. Se evalúan sobre todo sus áreas de recursos humanos y se hace un ránking para reconocer a las mejores.

Los resultados ayudan a las organizaciones a reforzar sus procedimientos internos, potenciar sus avances y a corregir sus prácticas, y nos ayudan a los consumidores a tener más información de las empresas. Yo por lo menos no estoy interesada en ser cliente de empresas que no tengan un compromiso con la equidad de género y este ránking me da información sobre ello.

Hace 5 años, solo 22 empresas participaron, hoy son 275 organizaciones. La competencia es más dura y los avances dan cuenta de cómo las premiadas lo hacen cada vez mejor.

Se ven avances, pero aún falta. Las organizaciones participantes dan cuenta de incrementos en la participación de mujeres en puestos directivos y en distintos niveles: 22% de directoras mujeres, 30% de mujeres en el primer nivel –CEO–, 42% en gerencias y así subiendo a medida que baja la jerarquía. En el quinto nivel recién nos acercamos a la paridad. Hay avances, pero el techo de cristal sigue ahí.

Casi la mitad de las participantes tiene políticas de género y asigna recursos para implementarlas, un tercio tiene un sistema documentado para verificar avances, y 23% tiene metas sobre presencia de mujeres en puestos directivos.

Un avance importante se registra en la creciente visibilidad y atención que prestan a los temas de hostigamiento sexual y discriminación por orientación sexual. El 42% ya tiene canales para recibir denuncias. Las organizaciones tienen mejores indicadores si cuentan con comités de género o cuotas.

Los ganadores de este año están listados en la web de Aequales. Los primeros puestos en las tres categorías de empresas son SAP, Accenture y Konecta BTO. En el sector público ganaron OEFA, Indecopi y el Ministerio Público; y entre las Pymes: Takeda, Bigmond y Comunal Coworking. ¡Bien hecho!

Además se han reconocido cuatro buenas prácticas: entrevistas semiciegas para contrataciones en Supermercados Peruanos, el programa Palabra de Mujer de Financiera Confianza, las campañas de prevención de trata de personas y violencia contra la mujer del Ministerio de Relaciones Exteriores y la campaña publicitaria de Telefónica del Perú en alianza con las Ligas Femeninas de fútbol. Buenos ejemplos que otros deben imitar.

El tema de la equidad de género está instalado en estas organizaciones y, como dice el equipo organizador: está para quedarse. Ayudemos como consumidores a que las empresas sientan la relevancia y urgencia del tema en cuestión.

Así como pedimos la alternancia y paridad en las listas de postulantes a cargos de elección popular, exijamos, también, organizaciones comprometidas con la equidad de género