Consultar tu historial crediticio de forma regular te permite tener una visión clara y actualizada de tu situación financiera. Este hábito no solo ayuda a detectar errores o movimientos sospechosos que podrían indicar fraude, sino que también te permite anticipar posibles problemas de sobreendeudamiento.

Al revisar tu reporte, puedes identificar oportunidades para mejorar tu score, ajustar tus hábitos de pago y tomar decisiones más informadas sobre nuevos créditos o inversiones. Además, contar con alertas personalizadas ante cambios en tu perfil crediticio te da mayor control y tranquilidad sobre tu reputación financiera.

En un contexto donde cada vez más personas están tomando el control de su salud financiera, el historial crediticio se ha convertido en una herramienta clave. De acuerdo con Experian solo en el primer semestre del año, más de 760,000 peruanos accedieron a su historial crediticio a través de plataformas como Mi Sentinel, generando más de 650,000 visualizaciones en promedio mensual. Esto demuestra que los usuarios no solo consultan su información, sino que la monitorean activamente. En ese sentido, la compañía compartió cinco beneficios de tener un buen historial crediticio.

¿Cuáles son los beneficios de tener un buen historial de crédito?

Indicaron que un buen historial crediticio aumenta la probabilidad de que una entidad apruebe tu solicitud de financiamiento e influye directamente en las condiciones que recibirás: tasas de interés más bajas, plazos más flexibles e incluso la posibilidad de acceder a financiamientos del 100% sin pago inicial.

“Por ejemplo, si buscas comprar un auto, un buen historial no solo facilita que te aprueben el préstamo, sino que puede darte acceso a una tasa de interés más baja, lo que reduce significativamente el pago total que realizarás. Esto se debe a que las entidades utilizan el historial para definir qué tan responsable eres con tus pagos y como cliente”, explicó Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú.

En el caso de los usuarios de tarjetas de crédito, al pagar puntualmente y mantener un nivel de endeudamiento, las entidades financieras suelen recompensarte aumentando tu línea de crédito sin que lo solicites.

“Esto no solo te da mayor capacidad de compra en caso de emergencias o proyectos, sino que también puede mejorar tu score crediticio al reducir el porcentaje de uso de tu línea total”, agregó Saavedra.

Explicaron que muchas entidades ofrecen préstamos diseñados especialmente para emprendedores. En estos casos, el historial crediticio es determinante, ya que demuestra la capacidad de gestión del usuario así como su responsabilidad financiera, lo que lo posiciona como un candidato confiable. Además, un buen historial permite negociar montos más altos, plazos más largos y condiciones de pago más flexibles.

Remarcaron que tener un buen historial crediticio también puede ser la llave para obtener préstamos educativos con tasas competitivas y plazos que se adapten a tu presupuesto. Finalmente, el gerente comercial de Experian Perú recomendó evitar presentar un aval al alquilar una vivienda.

“En zonas con alta demanda de alquiler como Surco, San Miguel o Miraflores, algunos propietarios revisan el historial crediticio de los potenciales inquilinos. Si tu reporte refleja pagos puntuales y ausencia de deudas impagas, es más probable que te eximan de presentar un aval o de pagar depósitos adicionales”.

¿Cómo construyo un buen historial crediticio?

Saavedra explicó que cuidar el historial crediticio no es complicado si se adoptan hábitos financieros responsables: pagar puntualmente todas tus cuentas, evitar el sobreendeudamiento manteniendo un bajo uso de las líneas de crédito, y revisar tu reporte de deudas con regularidad en Mi Sentinel para poder tener un registro real de tus préstamos o pagos pendientes.

“Así como revisamos nuestras cuentas de ahorro, deberíamos revisar también nuestro historial crediticio. No solo cuando hay una deuda, sino como parte de una gestión financiera responsable. Este hábito protege tu reputación financiera y te prepara para nuevas oportunidades”, concluyó el vocero de Experian Perú.