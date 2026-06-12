Resumen

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Gonzales recordó que en Perú existen más de 5.000 pozos cerrados o abandonados temporalmente, de los cuales aproximadamente 4.500 se encuentran en Talara. Muchos de ellos, explicó, no pueden volver a producir debido a que enfrentan regalías de entre 30% y 50%, porcentajes que terminan elevando significativamente los costos de operación. Foto: Andina.
Gonzales recordó que en Perú existen más de 5.000 pozos cerrados o abandonados temporalmente, de los cuales aproximadamente 4.500 se encuentran en Talara. Muchos de ellos, explicó, no pueden volver a producir debido a que enfrentan regalías de entre 30% y 50%, porcentajes que terminan elevando significativamente los costos de operación. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La producción petrolera peruana atraviesa uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas. Así lo afirmó Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult y miembro del Comité Consultivo de Perú Energía, quien alertó que el país produce actualmente entre 35.000 y 40.000 barriles diarios de petróleo, pese a contar con lotes que podrían elevar esa cifra hasta los 60.000 barriles por día, debido a que campos como el Lote 192, el Lote 64 y otros activos ubicados en la selva norte y Talara permanecen paralizados a pesar de contar con reservas y capacidad de producción.

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