La producción petrolera peruana atraviesa uno de sus momentos más complejos de las últimas décadas. Así lo afirmó Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult y miembro del Comité Consultivo de Perú Energía, quien alertó que el país produce actualmente entre 35.000 y 40.000 barriles diarios de petróleo, pese a contar con lotes que podrían elevar esa cifra hasta los 60.000 barriles por día, debido a que campos como el Lote 192, el Lote 64 y otros activos ubicados en la selva norte y Talara permanecen paralizados a pesar de contar con reservas y capacidad de producción.

Para Gonzales, la caída de la producción responde a una combinación de factores. Entre ellos, la declinación natural de los campos maduros, la falta de exploración para descubrir nuevas reservas, la ausencia de incentivos para recuperar pozos económicamente marginales y una política petrolera que, en los últimos años, no ha logrado promover nuevas inversiones.

“Si se hubiera gestionado adecuadamente la adjudicación y continuidad de los lotes petroleros, no estaríamos en la situación actual”, sostuvo.

Uno de los aspectos más críticos señalados por el especialista es el régimen de las regalías. Gonzales recordó que en Perú existen más de 5.000 pozos cerrados o abandonados temporalmente, de los cuales aproximadamente 4.500 se encuentran en Talara. Muchos de ellos, explicó, no pueden volver a producir debido a que enfrentan regalías de entre 30% y 50%, porcentajes que terminan elevando significativamente los costos de operación. “La regalía forma parte del costo de producción. Cuando es demasiado alta, los proyectos dejan de ser económicamente viables”, afirmó.

El gerente general de Enerconsult también cuestionó los largos plazos regulatorios que enfrenta la industria. Según indicó, la aprobación de permisos ambientales y sociales puede extenderse entre seis y siete años antes de que un proyecto exploratorio llegue a convertirse en una operación productiva.

Asimismo, advirtió que los contratos petroleros carecen de mecanismos adecuados para garantizar la continuidad de las inversiones, situación que desalienta a los operadores cuando se aproxima el vencimiento de sus concesiones. A ello se suma, según señaló, una débil institucionalidad y una alta rotación de autoridades vinculadas al sector.

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Otro dato que preocupa al especialista es la creciente dependencia energética del país. Gonzales recordó que Perú cuenta con reservas superiores a los 300 millones de barriles de petróleo, pero produce apenas entre 35.000 y 40.000 barriles diarios frente a un consumo cercano a los 300.000 barriles por día. Esto significa que la producción nacional cubre solo una fracción de la demanda interna, obligando al país a depender cada vez más de las importaciones para abastecer su mercado.

Estos y otros desafíos serán analizados este 17 y 18 de junio en Perú Energía, el principal encuentro de líderes empresariales, autoridades, especialistas e inversionistas del sector energético peruano. Como integrante del Comité Consultivo de Perú Energía, Carlos Gonzales participará en el panel dedicado a la situación del sector petrolero peruano, donde compartirá su visión sobre las reformas necesarias para recuperar la producción nacional y aprovechar el potencial hidrocarburífero del país.