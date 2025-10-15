El mercado peruano de electrodomésticos registró un crecimiento de 8% entre enero y agosto de este año, en comparación al mismo periodo del año pasado, informó el presidente del Gremio de Comerciantes de Artefactos Electrodomésticos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Jorge Hiraoka.

Hiraoka sostuvo que este resultado fue impulsado por productos de línea blanca, especialmente por el buen desempeño de las refrigeradoras, que crecieron a doble dígito, seguido por los productos tecnológicos, como celulares y computadoras.

Asimismo, explicó que este repunte estuvo acompañado de atractivas promociones en todas las líneas de producto, siendo los aparatos de mayor preferencia aquellos que ofrecen más capacidad, tamaño y precios competitivos.

“Se observa también un mejor aprovechamiento de las campañas de crédito, además de las gratificaciones y CTS, factores que impulsaron el consumo formal”, sostuvo Hiraoka.

El nuevo consumidor

Los cambios del perfil del comprador también contribuyeron a estos resultados. Jorge Hiraoka manifestó que se observa un mayor dinamismo de ventas en parejas jóvenes que inician su hogar (como televisores Smart con IA y lavasecas) y en consumidores tecnológicos de entre 25 y 45 años con la adquisición de celulares, tablets y la renovación de laptops. En tanto, los compradores mayores se inclinan por renovar sus electrodomésticos.

En cuanto a participación por ciudades, Lima concentra entre 55% y 58% de las compras a nivel nacional, una cifra que se ha mantenido en los últimos años.

Tendencias de consumo

Además, indicó que el consumidor peruano está cada vez más informado, pues antes de decidir la compra, compara precios y características en internet. Entre sus principales preferencias buscan productos con ahorro energético, y mejor relación calidad-precio. En cuanto a los canales de venta, los marketplaces y el e-commerce lideran en productos tecnológicos como celulares y computadoras, mientras que las tiendas físicas mantienen su fortaleza en línea blanca y televisores.

Asimismo, se observa un mayor interés en líneas de producto con inteligencia artificial, como celulares, laptops, televisores y línea blanca. Esta tendencia responde, según Hiraoka, al fácil manejo de los electrodomésticos gracias a los sistemas amigables que tiene hoy en día y a su adaptación a las costumbres diarias por la IA. Finalmente, el presidente del gremio destacó que las campañas de créditos sin meses de intereses, así como las promociones digitales como los cybers, continúan siendo los principales gatilladores de compra dentro de las campañas tradicionales.