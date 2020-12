Conforme a los criterios de Saber más

La agencia calificadora Moody’s señaló que medidas como la potencial derogatoria de la Ley de Promoción Agraria representan “sin duda un riesgo” para que se mantenga la calificación del país como destino de inversión.

“Es sin duda un riesgo que vemos cuando se está empezando a dar más peso a medidas populistas en vez de escuchar a los tecnócratas” , indicó Jaime Reusche, vicepresidente y Senior Credit Officer de Moody’s Investors Service.

La Junta de Portavoces del Congreso de la República acordó este miércoles incluir en el debate del pleno la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, cuestionada recientemente por trabajadores en la región Ica.

Desde la óptica de los inversionistas, Reusche subrayó que el régimen laboral del sector agroexportador ha tenido resultados bastante favorables, en cuanto a la creación del empleo formal y reducción de la pobreza.

“Revertir estas normas no augura un buen cambio. Si vemos una orientación donde se da pie a estas medidas populistas y se revierte ese progreso en cuanto a las reformas laborales podemos terminar en una situación donde reducir la informalidad será incluso más difícil”, apuntó.

En detalle, el ejecutivo de Moody’s agregó que la derogación del capítulo laboral de la Ley de Promoción Agraria, sobre el cual el Ejecutivo dijo estar preparando un proyecto, “es una preocupación”.

En ese sentido, a partir de las condiciones del mercado laboral, Reusche señaló que “una flexibilización podría dar muy buenos resultados”.

“Hablar de revertir o no continuar este régimen que se tiene en el sector es un mal auguro para lo que podría venirse en cuanto a leyes laborales”, remarcó.

Los efectos de esta medida, indicó, van más allá del ámbito laboral, donde no solo se frenaría los avances en el sector, sino que se revertiría.

“No solo es un tema de leyes laborales. Es un tema donde hay atrasos significativos en cuanto al ambiente de negocios. Se crea uno que no apoya la inversión, no apoya el crecimiento, el dinamismo. A partir del ruido político que hemos visto, la percepción que tienen los agentes económicos domésticos y extranjeros del funcionar del gobierno se ha deteriorado significativamente”, subrayó.

Expertos laboralistas comentaron en un informe de este Diario que la derogación de la Ley de Promoción Agraria no aseguraría contratos estables en el sector agroexportador.