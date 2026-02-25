Parque Arauco anunció que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de hoy se aprobó, entre otras materias, un aumento de capital por 285.000 millones de pesos chilenos (aproximadamente US$330 millones), mediante la emisión de 84.284.118 acciones.

A su vez, la compañía adelantó una actualización de su plan de inversiones, incorporando nuevos proyectos a su pipeline por US$277 millones, con lo cual alcanza un plan de inversiones total de US$1.033 millones.

Este plan de inversiones será financiado parcialmente con los fondos provenientes del aumento de capital, a realizarse una vez se cuente con las aprobaciones y autorizaciones correspondientes.

Eduardo Pérez Marchant, CEO de Parque Arauco, sostuvo que esta capitalización permitirá mantener una estructura de balance sólida y responsable.

“Agradecemos la confianza de nuestros accionistas al respaldar este aumento de capital de US$330 millones. Esta capitalización nos permitirá mantener una estructura de balance sólida y responsable para avanzar en la implementación de nuestra estrategia de crecimiento. Hoy anunciamos seis nuevos proyectos por US$277 millones que se suman a nuestro pipeline y que potenciarán la rentabilidad de la compañía en el mediano plazo”, agregó Pérez.