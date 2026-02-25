Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este plan de inversiones será financiado parcialmente con los fondos provenientes del aumento de capital, a realizarse una vez se cuente con las aprobaciones y autorizaciones correspondientes. (Foto: Parque Arauco)
Por Redacción EC

Parque Arauco anunció que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de hoy se aprobó, entre otras materias, un aumento de capital por 285.000 millones de pesos chilenos (aproximadamente US$330 millones), mediante la emisión de 84.284.118 acciones.

