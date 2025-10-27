Parque Arauco anunció que tres de sus activos en el norte del país, MegaPlaza Barranca, MegaPlaza Huaral y MegaPlaza Jaén se transforman a Parque, la nueva marca que busca elevar la experiencia de los visitantes con una inversión de S/2.98 millones.

De acuerdo con la compañía, este cambio forma parte de la estrategia para renovar y modernizar sus centros comerciales, alineándose con los estándares que viene incorporando a nivel nacional.

Con este cambio, Parque Barranca, Parque Huaral y Parque Jaén apuestan por una estrategia más cercana y moderna, diseñada para inspirar conexión y experiencia integral de compra y cultura.

Las nuevas instalaciones incluirán mejoras en las fachadas, señalética, paisajismo, pintura y remodelación de interiores. También contará con un escenario para shows y activaciones y un área playground.

La nueva imagen de la marca “Parque” busca consolidar a sus centros comerciales como los espacios de encuentro más representativos de Barranca, Huaral y Jaén. Más que lugares para compras o diversión, cada “Parque” aspira a ser parte activa del desarrollo de su ciudad.

“Buscamos seguir fortaleciendo y consolidando nuestro portafolio de centros comerciales, adaptando cada propuesta de valor a las particularidades y expectativas de los consumidores en cada región del país. Nuestro propósito es que los nuevos ‘Parques’ se conviertan en espacios de encuentro donde los visitantes creen momentos memorables y disfruten de experiencias únicas, en entornos modernos, seguros y pensados para generar bienestar y cercanía”, sostuvo Alejandro Camino, gerente general de Parque Arauco División Perú.