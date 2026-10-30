Parque Arauco S.A. presentó sus estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026 donde destacó el aumento del 17,3% en el Ebitda interanual, alcanzando los US $87 millones, mostrando solidez en sus tres mercados de operación: Chile (8,6%), Perú (14,2%) y Colombia (44,7%).

“El aumento de 30,3% en las utilidades, superando los US $37 millones en el período, refleja la rentabilidad y solidez de nuestro plan financiero, a partir de una capacidad operativa que continúa expandiéndose de manera exitosa en la región”, afirmó Francisco Moyano, CFO de Parque Arauco.

Asimismo, el margen Ebitda ajustado alcanzó un 77,5%, el máximo trimestral desde 2022, gracias a eficiencias implementadas en trimestres anteriores. Por su parte, el Ebitda de los últimos doce meses alcanzó los US $335 millones, más que duplicándose respecto al EBITDA pre pandemia (2019) de US $164 millones.

“Los ingresos alcanzaron los US $121 millones, lo que representa un crecimiento de 18,6% interanual, gracias a un sostenido crecimiento en los arriendos a locatarios en todos los países donde operamos, así como a la mayor participación de otros ingresos distintos a arriendos, que continúan expandiéndose a partir de distintas iniciativas estratégicas. Buscamos seguir impulsando este crecimiento con la incorporación de Arauco Chicureo, con una inversión de US $97 millones, Mall Paseo Quilín, con una inversión de US $113 millones y Arauco Premium Outlet Buin, con US $25 millones. Este último se convertirá en el quinto outlet de la compañía en Chile y el noveno a nivel regional”, agregó Francisco Moyano, CFO de Parque Arauco.

El anuncio de la adquisición Inmobiliaria Paseo Quilín S.A. en Chile por un valor de US $113 millones, ocurrido durante el trimestre, se concretó el 30 de Septiembre de este año y la compañía comenzó a consolidar su flujo a partir del 1 de Octubre de 2026.

Además, se anunció el proyecto de ampliación de Mall Curicó a través de Inmobiliaria Mall Viña del Mar S.A., sociedad controlada en partes iguales por Parque Arauco y Ripley, que contempla una inversión de US $53 millones. En el período también se inauguró el distrito gastronómico de MegaPlaza Independencia en Perú, que comprende un área total de 11.665 m² de ABL y más de 20 tiendas, donde la mitad de las marcas ingresan por primera vez a Lima Norte.