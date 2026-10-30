El Ebitda de los últimos doce meses alcanzó los US $335 millones, más que duplicándose respecto al Ebitda pre pandemia (2019) de US $164 millones, con un alto margen Ebitda ajustado de 77,5%. Foto. EC.
El Ebitda de los últimos doce meses alcanzó los US $335 millones, más que duplicándose respecto al Ebitda pre pandemia (2019) de US $164 millones, con un alto margen Ebitda ajustado de 77,5%. Foto. EC.
Por Redacción EC

Parque Arauco S.A. presentó sus estados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026 donde destacó el aumento del 17,3% en el Ebitda interanual, alcanzando los US $87 millones, mostrando solidez en sus tres mercados de operación: Chile (8,6%), Perú (14,2%) y Colombia (44,7%).

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