Parque Arauco S.A. concretó la colocación del primer bono verde de dicho sector en Sudamérica con el respaldo de Scotiabank Perú, como agente estructurador y colocador financiero.

La emisión, realizada en el mercado peruano a través de su filial Arauco Holding Perú S.A.C., sociedad matriz de la operación en Perú, logró recaudar US$70 millones (S/250 millones) como parte de la Segunda Emisión del Primer Programa Privado de Bonos Corporativos; de los cuales US$ 42 millones (S/150 millones) están enmarcados como bonos verdes.

La oferta generó un importante interés, cerrando con una demanda de 2,2 veces al monto máximo ofrecido, lo que evidencia la confianza del mercado en la estrategia de sostenibilidad de la compañía. El tramo verde, se colocó a un plazo de 15 años con una tasa de interés reajustable por inflación de 4,25% anual.

Esta es la primera operación de su tipo en el mercado peruano, posicionando a ambas compañías como actores claves en el mercado de finanzas sostenibles. Esta transacción representa un claro avance estratégico para Parque Arauco, al ser también la primera alineada bajo su nuevo Marco de Financiamiento Sostenible, aplicable a todas sus operaciones.

Este marco incluye siete categorías de proyectos verdes: edificios verdes, energía renovable, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua y aguas residuales, prevención y control de la contaminación, y adaptación al cambio climático. Asimismo, tres categorías sociales, entre ellas el apoyo a PYMEs, y la infraestructura sostenible.

Financiamiento a Parque La Molina

Los fondos se destinarán principalmente a financiar la construcción del Parque La Molina, centro comercial inaugurado por la compañía en Lima en diciembre de 2024. Este financiamiento se da en un contexto positivo en el sector de centros comerciales en América Latina, el cual sigue mostrando cifras positivas en 2025, con incrementos mensuales en ventas entre el 4% y el 8% durante el último trimestre.

En el sector, se proyecta una consolidación impulsada por la digitalización, la sostenibilidad y la evolución del consumidor, con centros comerciales que se redefinen como destinos multifuncionales que integran comercio, entretenimiento, gastronomía y cultura.