Parque Industrial de Ancón se adjudicará antes de fin de año: ¿qué rol jugará en el corredor logístico hacia Sudamérica?

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, anunció que el Gobierno espera adjudicar el parque industrial de Ancón antes de fin de año. Este proyecto apunta a consolidar un polo industrial moderno que atraiga empresas de distintas escalas bajo estándares de innovación, sostenibilidad y tecnología, promoviendo la eficiencia y el encadenamiento productivo.

“Antes de que acabe el año tenemos la expectativa de que ya se pueda adjudicar. Es un parque industrial que se desarrollará en más de 790 hectáreas en Ancón. Los inversionistas están bastante interesados, así que esperamos que antes de fin de año estemos dando la buena pro. ProInversión viene trabajando fuertemente en ello”, señaló.

¿Qué es el Parque Industrial de Ancón?

Se trata de una iniciativa estatal autofinanciada, con una inversión estimada de US$ 1.261.34 millones. Su ubicación estratégica lo conecta con el Puerto del Callao, el nuevo terminal de Chancay, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la Panamericana Norte, lo que potenciará la competitividad logística y el comercio exterior.

Al respecto, la ministra de Economía, Denisse Miralles, destacó que este proyecto permitirá al país desarrollar “un corredor logístico-industrial capaz de atender a toda Sudamérica con tiempos competitivos y servicios de clase mundial”.

Días atrás, el director ejecutivo de Proinversión Luis del Carpio, dijo a El Comercio que el paque industrial se adjudicará en diciembre al igual que la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Maldonado.