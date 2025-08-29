La participación de mujeres CEO en Perú cayó al 15%, cinco puntos por debajo de la medición de 2022, según los resultados del Ranking Aequales LATAM 2025. En contraste, en Latinoamérica la cifra alcanza el 24%.

La brecha también se refleja en otros espacios de liderazgo. En Perú, la participación de mujeres en juntas directivas llega al 26%, mientras que en Latinoamérica asciende al 33%.

En cuanto a brecha salarial, en Perú las mujeres ganan en promedio 18% menos que los hombres. Esta cifra resulta más elevada que el promedio de Latinoamérica, donde las mujeres ganan en promedio 15% menos que los hombres.

El informe de Aequales también señaló que dentro de la cadena de valor, el 27% de las empresas peruanas incorpora criterios de equidad de género y/o diversidad en la evaluación de sus proveedores. En contraste, en Latinoamérica esta práctica alcanza al 32% de las organizaciones.

Otro de los principales retos para las empresas peruanas y latinoamericanas pasa por integrar los esfuerzos en equidad de género y diversidad de su estrategia integral. En Perú, el 43% de empresas cumple con una estrategia integral que cuenta simultáneamente con política, plan, recursos asignados, KPIs y metas. Cifra ligeramente superior a Latinoamérica, donde el 41% de las empresas ha implementado un enfoque integral con los mismos componentes.

En relación con el acoso sexual laboral, el 92% de las empresas peruanas cuenta con un protocolo para abordar este tema; sin embargo, solo el 68% reconoce el hostigamiento virtual como una de sus modalidades. En el caso de Latinoamérica, el 88% de las empresas dispone de protocolos, pero apenas la mitad incorpora explícitamente el acoso virtual dentro de sus alcances.

“En un contexto social, económico y político desafiante, el Ranking Aequales 2025 resalta la necesidad de resiliencia y propósito empresarial. Ante las tensiones que cuestionan los avances en políticas DEI, las organizaciones deben reafirmar que no se trata de esfuerzos pasajeros, sino de motores clave de sostenibilidad y competitividad”, señalaron Mia Perdomo y Andrea de la Piedra, Cofundadoras y CEO de Aequales.