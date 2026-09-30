La señal llama la atención porque no se trata de una caída generalizada del tráfico internacional. En julio, este último retrocedió apenas 0,56%, según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Es decir, mientras el mercado internacional en su conjunto muestra una contracción moderada, el pasajero que llega a Lima para continuar su viaje hacia otro destino está disminuyendo a un ritmo mucho mayor.

Esta diferencia se encuentra en el centro del debate por la TUUA de transferencia internacional, cuyo cobro está vigente desde el 7 de diciembre de 2025. Las aerolíneas sostienen que la tarifa resta competitividad al hub de Lima frente a alternativas como Bogotá y Panamá, mientras que Lima Airport Partners (LAP) señala que la evolución responde también a otros factores del mercado.

Lima quiere consolidarse como un hub aéreo regional, pero los pasajeros que utilizan el Jorge Chávez para conectar con otros destinos están tomando, cada vez más, otras rutas. Foto: Antonio Melgarejo / GEC / ANTONIO MELGAREJO

La alerta de las aerolíneas

Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, sostiene que no existe un estudio que permita determinar qué porcentaje exacto de la caída responde a la TUUA de transferencia. Sin embargo, señala que la evolución de Lima contrasta con la de sus principales hubs competidores.

“No tenemos cómo medirlo específicamente, pero, a diferencia nuestra, Panamá crece y Colombia crece”, afirmó.

Según Gutiérrez, el tráfico de conexión internacional de Lima habría caído alrededor de 38%-39% en lo que va del año, mientras que Panamá registra un crecimiento de 15%, de acuerdo con los datos que maneja el gremio.

El ejecutivo señaló que el impacto se concentra especialmente en pasajeros provenientes de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, mercados que alimentan las conexiones desde Lima. La competencia, además, no se limita al precio del pasaje, sino a las alternativas de conexión disponibles.

En ese sentido, sostuvo que un pasajero que busca llegar al Caribe puede optar por Lima, Bogotá o Panamá, y que una diferencia adicional en el costo de la conexión puede modificar esa decisión.

Lima quiere consolidarse como un hub aéreo regional, pero los pasajeros que utilizan el Jorge Chávez para conectar con otros destinos están tomando, cada vez más, otras rutas. / ANTONIO MELGAREJO

Pero la preocupación de las aerolíneas va más allá del pasajero que utiliza Lima únicamente como punto de conexión. Gutiérrez advierte que una menor demanda de conexiones puede terminar afectando la rentabilidad de determinadas rutas y, posteriormente, su frecuencia.

Desde Latam Airlines Perú, Manuel van Oordt, CEO, coincide en que recuperar la conectividad debe ser una prioridad, pero identifica a la TUUA como una de las restricciones que hoy enfrenta Lima para competir por pasajeros de conexión.

“Chilenos, argentinos, brasileños son los que buscaban a Lima como conexión, pero mientras encuentren otros hubs y no les cobren, no tiene mucho sentido que elijan Lima”, señaló.

Para el ejecutivo, una eventual reducción de la tarifa no necesariamente resolvería el problema. “No es un tema del monto sino de la condición”, afirmó, al considerar que el hecho de que otros hubs no cobren al pasajero de conexión puede ser determinante para la elección de la ruta.

Van Oordt señaló, además, que hasta el momento se han cancelado 10 rutas, aunque la cifra de agosto todavía no estaba disponible al momento de esta entrevista.

Lima quiere consolidarse como un hub aéreo regional, pero los pasajeros que utilizan el Jorge Chávez para conectar con otros destinos están tomando, cada vez más, otras rutas. | Foto: Andina

Rutas que redujeron frecuencias

El efecto sobre la conectividad también empieza a observarse en decisiones concretas de las aerolíneas. Gutiérrez mencionó el caso de Plus Ultra, que anunció la reducción de frecuencias en su ruta Lima-Madrid pasando de siete vuelos semanales a cuatro durante la temporada baja.

Para AETAI, el riesgo no se limita a las frecuencias que puedan reducirse temporalmente. Gutiérrez también advierte sobre la aparición de rutas directas que sustituyan conexiones que antes pasaban por Lima.

A su juicio, una vez que un pasajero encuentra una alternativa directa o un hub distinto, recuperar ese flujo posteriormente puede ser más complejo.

LAP plantea reducir la TUUA en 37%

En medio de este escenario, LAP mantiene una propuesta para reducir la tarifa de transferencia internacional. Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners, señaló que en julio el concesionario planteó reducirla en 37%, desde US$10,05 a US$6,40, sin IGV.

Sin embargo, la propuesta no ha destrabado el conflicto con las aerolíneas. “La respuesta de las aerolíneas no ha sido positiva, porque la posición de ellos es tarifa cero”, dijo Salmón.

El ejecutivo explicó que LAP ha habilitado módulos físicos y una plataforma web para que los pasajeros puedan efectuar directamente el pago, ante la falta de acuerdo con las aerolíneas para incorporar el concepto en los boletos.

Sobre la caída de pasajeros de conexión, Salmón reconoce que el esquema puede generar una reducción como consecuencia de la “fricción del pago”, pero cuestiona que la TUUA sea la explicación principal de la contracción.

Según LAP, uno de los mercados que debe analizarse es Chile, que viene registrando una reducción de pasajeros de manera sostenida durante los últimos ocho meses. “No es cierto que el tema sea por la tarifa”, sostuvo.

ACI-LAC difiere

La posición de las aerolíneas contrasta con la evaluación de Rafael Echevarne, director general del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC), quien considera que el nivel de la tarifa no debería comprometer la competitividad del hub limeño.

“La cantidad que se está cobrando no debería de suponer un problema para la competitividad del hub de Lima”, afirmó.

Echevarne explicó que, según los datos que maneja ACI-LAC, los costos que una aerolínea enfrenta por operar en un aeropuerto representan menos de 6% de sus costos operativos, mientras que la tarifa que paga el pasajero representa alrededor de 10% o menos de ese costo.

¿Qué pasa si continúa la caída?

El debate adquiere mayor relevancia porque la caída de los pasajeros de conexión no ocurre de manera aislada. El informe de la consultora Ronin que reveló los datos de la caída, muestran que en un escenario hipotético sin TUUA de transferencia, el ingreso de turistas internacionales por el Jorge Chávez podría recuperar tasas cercanas al 9% anual entre 2026 y 2031.

El mismo análisis proyecta, si la tarifa se mantiene, riesgos sobre más de US$1.200 millones de producción anual, una pérdida potencial de 580.000 turistas internacionales al año, US$955 millones menos en divisas y US$80 millones menos en ingresos fiscales.

Lima quiere consolidarse como un hub aéreo regional, pero los pasajeros que utilizan el Jorge Chávez para conectar con otros destinos están tomando, cada vez más, otras rutas. | Foto: MTC.

Para AETAI, la discusión debería partir de eliminar la tarifa, antes que buscar una reducción parcial. Gutiérrez agregó que una alternativa sería calcular los ingresos que LAP dejaría de percibir por la eliminación de la TUUA y compensarlos mediante una eventual ampliación del plazo de concesión.

“Lo primero que tenemos que hacer es atacar la raíz del problema. Y eso significa: eliminemos la TUUA de transferencia”, concluyó.