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Resumen

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Lima quiere consolidarse como un hub aéreo regional, pero los pasajeros que utilizan el Jorge Chávez para conectar con otros destinos están tomando, cada vez más, otras rutas. | Foto: Andina
Lima quiere consolidarse como un hub aéreo regional, pero los pasajeros que utilizan el Jorge Chávez para conectar con otros destinos están tomando, cada vez más, otras rutas. | Foto: Andina
Por Fiorella Gil Mena, Claudia Inga Martínez

Lima quiere consolidarse como un hub aéreo regional, pero los pasajeros que utilizan el Jorge Chávez para conectar con otros destinos están tomando, cada vez más, otras rutas. En julio, según cifras de Ositran, el tráfico de conexión internacional cayó 22,48% frente al mismo mes del año pasado, el retroceso más fuerte registrado en lo que va de 2026. Con ello, este segmento suma ya cinco meses de caídas.

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