Pasco, la única región del Perú cuya economía se contrae desde el 2007

Desde el 2007, año base utilizado para la estimación de las cuentas nacionales, la economía peruana ha crecido a una tasa acumulada de 65,9%. En ese resultado destacan expansiones de varias regiones de la sierra, como Apurímac (290,8%), Cusco (99,2%) y Ayacucho (93,3%). Sin embargo, también en la sierra se encuentra la única región del país que se ha contraído en los últimos años. En efecto, al cierre del 2018 la economía de Pasco se ha reducido 2,9% con respecto a su nivel del año 2007, según cifras del INEI.

Sin embargo, no todas las actividades se han contraído. De hecho, los sectores Agropecuario, Telecomunicaciones y Administración Pública crecieron a ritmos superiores a los alcanzados por dichas ramas en promedio a nivel nacional. Así, estas actividades más que duplicaron su importancia, pasando de representar en conjunto el 6,5% de la producción de Pasco en 2007 a 13,4% del total en 2018.

Por el contrario, el declive de la región es explicado casi íntegramente (el sector pesca también cae, pero es una actividad poco significativa de la región) por la caída de la producción minera, que se ha contraído en 7 de los últimos 11 años. Esto es reflejo de las menores leyes (cantidad de mineral aprovechable) de plomo y zinc que se han venido registrando en las unidades productivas de la región y de la escasa inversión que se ha realizado en la región.

Si bien es cierto que la inversión en minería en Pasco había subido notablemente entre 2007 y 2010, de US$ 47,5 millones a US$ 359,4 millones, y siguió paulatinamente al alza hasta 2013, alcanzando ese año los US$ 572,2 millones. Pero desde entonces ha decrecido notablemente e, incluso a pesar de un leve repunte en los últimos años, llega apenas a US$ 176,8 millones, monto que representa 30% de lo que se invertía cinco años atrás.

Esto ha tenido impacto en el empleo minero. Mientras en 2013 trabajaban 17.095 personas en el sector, al 2018 lo hacía 15,9% menos, es decir solo 14.374 personas.

Asimismo, ello se ha traducido en una menor dinámica poblacional como se ha visto también en otras regiones de la sierra, como Cajamarca, Huancavelica o Puno. De este modo, la población de Pasco se ha reducido 9,4% desde 2007, pasando a ser 254.065 personas. Es de destacar que a pesar de ello, la minería es un sector relevante en la generación de empleo en la región, pues da trabajo directo a 8,7% de la población en edad de trabajar, mientras que a nivel nacional solo emplea a poco más de 1,1% de la misma.