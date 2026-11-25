La Universidad de Lima apuesta por ampliar la incorporación de la inteligencia artificial agéntica en sus procesos administrativos, pero también busca reforzar la enseñanza de sus alumnos mediante el regreso de los exámenes escritos. Estos cambios, así como los planes de inversión y expansión de la casa de estudios hacia el 2030, fueron abordados por su rectora, Patricia Stuart, en una entrevista con El Comercio durante CADE Ejecutivos 2026.

- La Universidad de Lima ha desarrollado un nuevo agente de inteligencia artificial (IA) que funciona tanto para los profesores como para los alumnos. ¿En qué consiste?

Nosotros ya trabajamos con una empresa, UDOX, para profesores y alumnos. Se trata de un tutor virtual de IA para cada uno de los cursos de las 14 carreras que tenemos. Funciona para el alumno, que tiene un agente que le proporciona resúmenes, toda la bibliografía, los apuntes, los ejercicios y los exámenes pasados; y para el profesor, que puede utilizarlo para elaborar sus clases. Estos agentes de IA son puramente académicos.

Actualmente, estamos culminando la creación de un agente de IA para la parte administrativa de la universidad. Este agente engloba e integra toda la información administrativa de la institución.

El personal que administra la universidad puede acceder a diferentes niveles de información, de acuerdo con sus funciones. Es sorprendente lo que este agente puede hacer en segundos: proporcionar información detallada sobre la vida académica del alumno, la matrícula y las solicitudes de matrícula. Creo que eso nos va a ayudar a ser aún más eficientes para servir mejor al alumno.

Hay un tema en el que estamos trabajando actualmente: la gobernanza de la IA. Con este superagente de inteligencia artificial de la Universidad de Lima tenemos que crear una gobernanza que permita controlar la salida de la información y evitar que esta pueda salir más allá de la universidad.

Patricia Stuart, en una entrevista con El Comercio durante CADE Ejecutivos 2026.La Universidad de Lima ha desarrollado un nuevo agente de inteligencia artificial (IA) que funciona tanto para los profesores como para los alumnos. | Foto: Joel Alonzo

-Si bien la inteligencia artificial es un instrumento muy valioso, como acaba de describir, entiendo que el próximo año también volverán los exámenes con lápiz y papel a la Universidad de Lima. ¿Cómo se implementará esta medida?

Sí, eso ha causado sorpresa en muchos alumnos, pero son los exámenes de siempre: la semana de exámenes parciales y la semana de exámenes finales, que serán escritos.

Dependiendo de la carrera, también podrán ser orales —como en el caso de Derecho— o consistir en la entrega de trabajos, como ocurre en Comunicación. Por ejemplo, en el taller de video, un alumno puede presentarme el guion y el video como examen final.

Pero sí, en los cursos introductorios y básicos vamos a regresar a los exámenes escritos.

Creo que, en esta época, eso nos garantiza que el alumno que se gradúe de la Universidad de Lima posea el pensamiento crítico y los conocimientos suficientes para desempeñarse en este mundo, que ahora es muy cambiante debido a la inteligencia artificial.

-¿Qué los llevó a tomar esta decisión? ¿Identificaron alguna deficiencia en el aprendizaje de los alumnos con el sistema anterior?

Nosotros estamos regresando a un sistema que existía antes de la pandemia porque vimos que no necesariamente el alumno aprende cuando únicamente entrega un trabajo que ya está hecho en computadora y que ha producido con toda la ayuda de la IA y de los softwares que posee. Esto genera una ilusión del conocimiento.

Yo creo que sé porque lo he leído; sin embargo, la neurociencia actual te explica que uno solo fija un conocimiento si lo escribe, lo resume y lo vuelve a escribir a mano.

La escritura a mano es una cualidad —al igual que la lectura— que los humanos hemos adquirido en cientos de años. No es algo con lo que nacemos y no podemos dejar de tener esta habilidad.

-Esta convivencia con la inteligencia artificial también implica incorporarla en algunas carreras y adaptar los contenidos académicos. ¿Qué competencias o contenidos consideran que han quedado obsoletos y cuáles necesitan incorporar en sus programas?

Nosotros tenemos un Centro para la Inteligencia Artificial Responsable que se ha encargado de incorporar los sílabos de todos los cursos de todas nuestras carreras a la IA, para analizar en detalle qué competencias ya son obsoletas para este mundo y cuáles necesitamos agregar en cada una de nuestras carreras.

Los resultados son muy interesantes. Creo que hay aspectos comunes que todas las carreras van a exigir, como el pensamiento crítico, la ética en el uso de la información y el reto de diferenciar la realidad de aquello que no lo es.

Para los estudiantes de Comunicación, por ejemplo, está el tema de las fake news. Las imágenes y otros contenidos pueden ser reproducidos por la IA y resultar totalmente falsos.

-Pasando a las inversiones, usted ha adelantado que la universidad destinará S/700 millones a proyectos hasta el 2030. Sin embargo, también ha señalado que no buscan aumentar significativamente el número de alumnos. ¿A qué estarán destinados estos recursos?

Bueno, los S/700 millones están destinados a nuestros proyectos hasta el 2030. Nosotros ya hemos invertido S/270 millones y otros S/280 millones están en proceso de ejecución.

El próximo año inauguraremos un nuevo edificio de tres niveles, con 52 aulas, auditorios, dos pisos de estacionamiento y la tecnología necesaria para desenvolverse en la actualidad.

Este edificio está construido sobre las antiguas edificaciones originales de la universidad, pero hemos conservado una pared como recuerdo y tendremos una visita virtual para mostrar cómo era la universidad en aquella época y cómo se ha desarrollado.

En la Escuela de Posgrado, que es nuestra próxima apuesta, estamos invirtiendo S/270 millones. Ya tenemos los terrenos y estamos realizando los trámites municipales que nos permitirán contar con una escuela de posgrado equipada con la tecnología que se necesita actualmente.

-¿Se refiere al edificio cuya construcción habían anunciado para agosto?

Este edificio de las 52 aulas ya está en construcción. Pensamos inaugurarlo el próximo año, justamente en esta época.

Asimismo, esperamos poder comenzar simultáneamente con la Escuela de Posgrado, ubicada en la calle Los Incas, en Golf. Justamente, tiene salida por ahí. Son tres casas que posee la universidad y que destinaremos, junto con estos 10.000 m², a la nueva Escuela de Posgrado.

-La universidad también adquirió un terreno de 15 hectáreas en Chancay. ¿Cómo avanza este proyecto?

Nosotros adquirimos este terreno en Chancay con el objetivo de colaborar con Lima Norte mediante la creación de un instituto tecnológico con carreras que sirvan para el desarrollo del puerto.

-Es decir, no ofrecerían carreras universitarias, sino técnicas.

Técnicas, porque aquí lo que se necesita son especialmente técnicos expertos en todo lo relacionado con el sector portuario.

Hemos conversado con universidades de los países nórdicos que ya son expertas en ese tema, pero estamos esperando la inversión del Gobierno, que prometió infraestructura para el transporte de los alumnos.

Hasta ahora estamos a la espera y confiamos en que próximamente el Gobierno dé inicio a este plan de expansión que ya tiene Chancay.

-¿Se refiere, por ejemplo, a nuevas rutas de transporte público o a servicios de buses?

Claro, a todo lo relacionado con el transporte. Inclusive, se habló de un tren y de nuevas rutas que descentralicen un poco la posibilidad de atender no solo a Chancay, sino también a las ciudades aledañas.

Entonces, ¿el inicio de la construcción del proyecto de la Universidad de Lima en Chancay dependerá de que el Gobierno concrete primero estas inversiones en infraestructura?

Claro, por ahora no sería posible avanzar al no haber ninguna inversión real. Sin embargo, actualmente estamos diseñando las carreras y trabajando en la parte académica.

Apenas tengamos la certeza de que se ejecutará el plan de desarrollo de Chancay, empezaremos nosotros también con la construcción.