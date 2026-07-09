Se prevé que el sector alcance una expansión anualizada cercana al 20% sustentada en la alta liquidez del mercado y la rápida adopción de canales digitales. Foto: GEC.
Se prevé que el sector alcance una expansión anualizada cercana al 20% sustentada en la alta liquidez del mercado y la rápida adopción de canales digitales. Foto: GEC.
/ CAROLINA URRA
Por Redacción EC

La industria de fondos mutuos en Perú registró un crecimiento de 9,41% durante la primera mitad de 2026, alcanzando un patrimonio administrado superior a los S/64. 000 millones, informó BBVA.

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