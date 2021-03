Conforme a los criterios de Saber más

A dos meses de iniciado el intercambio recíproco de información financiera y tributaria que promueve la OCDE, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recibió información de cuentas bancarias y operaciones comerciales correspondientes a más de 43 mil personas de alto patrimonio y empresas nacionales con sucursales en el exterior, por un valor superior a los US$ 12 mil millones.

Según el ente recaudador a través de un comunicado, la información será incorporada al modelo de riesgo de cumplimiento tributario de la Administración Tributaria nacional para determinar si los titulares de estas cuentas y operaciones comerciales han cumplido con el pago de los impuestos correspondientes en el Perú.

¿Qué pasará con esta información? Jaime Escribens Olaechea, profesor de Derecho Tributario de la Universidad del Pacífico y Socio del Estudio EVVG Abogados, comentó que lo primero es ver cuáles son rentas obtenidas en el extranjero y qué capitales ya pagaron impuestos en el Perú y han salido.

“Respecto a las rentas obtenidas en el extranjero, lo que deben hacer los contribuyentes domiciliados en el Perú sería tributar, por ejemplo, cuentas en bonos en acciones en el exterior y deberían incluirlas dentro de su declaración anual, siempre distinguiendo cuáles son rentas y cuáles son capital. Eso es lo que correspondería”, indicó.

Rafael Zamora, CEO de Numa Americas Corp., comentó que no ve mayor problema en la información brindada por Sunat, porque hay mucha gente que tiene dinero afuera, y que viene pagando impuestos. “Perú no prohíbe tener dinero afuera. Uno puede invertir en acciones del exterior, la Bolsa de Valores de Lima también permite hacerlo a través de instrumentos que están listados, pero no con la eficacia que puedes tener invirtiendo en el exterior”.

El especialista lo ve como una diversificación. Es más, cree que debería haber más personas invirtiendo fuera. Respecto a los que no paguen impuestos, dijo que tendrán que pagar las consecuencias.

REPATRIACIÓN

¿Es posible aplicar incentivos para repatriar esos fondos? Escribens recordó que desde los años 90 hubo beneficios de repatriación de capitales, a los que se les exoneraba del Impuesto a la Renta, y no se preguntaba sobre el origen del dinero. En el año 2017, en el gobierno de Kuczynski, se dictó un decreto de repatriación –que ya caducó– con tasas de Impuesto a la Renta menores de 7% si se traía al Perú y de 10% si se declaraba.

Para el tributarista, por la experiencia legislativa, y sobre todo ahora en época electoral, no ve muy viable que haya una nueva amnistía, pero no sería raro que el próximo gobierno dicte medidas de fomento para el retorno de capitales, en tanto no provengan de actividades ilícitas.

Por su parte, Rafael Zamora cree que con la situación política del Perú nadie querrá repatriar su patrimonio, porque debes tener un ambiente de estabilidad política y económica para traer dinero e invertirlo en el Perú. “Con la turbulencia política, no creo que mucha gente quiera traer ese dinero a menos que se arregle esa inestabilidad”, acotó.