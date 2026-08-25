El presidente del directorio del Patronato de Lima hizo un llamado a empresas e instituciones a sumarse a esta nueva etapa.
El presidente del directorio del Patronato de Lima hizo un llamado a empresas e instituciones a sumarse a esta nueva etapa.
Por Redacción EC

El Patronato de Lima presentó su relanzamiento institucional, una nueva etapa que busca consolidar a la organización como el eje articulador de la recuperación del Centro Histórico de Lima (CHL), el tejido patrimonial más grande de Sudamérica y Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la Unesco.

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