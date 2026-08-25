El Patronato de Lima presentó su relanzamiento institucional, una nueva etapa que busca consolidar a la organización como el eje articulador de la recuperación del Centro Histórico de Lima (CHL), el tejido patrimonial más grande de Sudamérica y Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la Unesco.

Con más de 6,500 inmuebles de valor histórico, arquitectónico y social, el CHL enfrenta hoy un reto de magnitud: según estimaciones de PROLIMA, 936 de estas edificaciones se encuentran inhabitables o en riesgo, y su recuperación integral requerirá una inversión superior a los S/ 6,000 millones.

“El Patronato de Lima es una asociación privada sin fines de lucro que articula al sector público, privado, académico y a la ciudadanía en torno a un mismo objetivo: la recuperación integral del Centro Histórico de Lima. Nuestra misión es ser el eje que acelere esa recuperación, con una visión compartida hacia el 500 aniversario de la fundación de la ciudad, en el 2035”, señaló Walter Bayly, presidente del directorio del Patronato de Lima.

Como parte de este proceso, el Patronato renovó su identidad institucional para reflejar un rol más activo, cercano y convocante frente a la ciudadanía y al sector privado. Junto con este relanzamiento de marca, la institución presentó su nueva plataforma web, un espacio que visibiliza los proyectos de recuperación del Centro Histórico impulsados junto a PROLIMA.

“Buscamos que el Centro Histórico se consolide como un espacio dinámico, inclusivo y sostenible para todos los limeños. Vemos en el reto que tenemos por delante una oportunidad concreta: cada intervención patrimonial puede generar empleo, dinamizar el turismo, atraer nuevas inversiones y mejorar la calidad de vida en el corazón de Lima”, agregó Bayly.

Con esta nueva etapa, el Patronato busca ampliar la base de aliados comprometidos con la recuperación del Centro Histórico. Como parte de este proceso, la institución viene preparando distintos mecanismos para facilitar la participación del sector privado y de la ciudadanía, entre ellos una plataforma de crowdfunding, actualmente en desarrollo, que permitirá canalizar aportes directos hacia proyectos de recuperación patrimonial identificados junto a PROLIMA, y cuyo lanzamiento se anunciará en las próximas semanas.

“Invitamos a ciudadanos, empresas e instituciones a sumarse a esta nueva etapa del Patronato de Lima. Cada aporte y cada alianza ayudan a preservar el Centro Histórico para las próximas generaciones, rumbo a los 500 años de nuestra ciudad”, concluyó Bayly.