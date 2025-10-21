El Producto Bruto Interno (PBI) creció 3,18% en agosto, según el último Reporte Semanal de Scotiabank. El resultado estuvo liderado por los sectores asociados a la demanda interna y servicios.

Este impulso de la demanda interna refleja la mejora de los ingresos reales de la población, dado el continuo crecimiento del empleo formal privado creció 6,9% en agosto, bajas presiones inflacionarias, mejores condiciones crediticias (reducción de la tasa de referencia), mayor volumen de exportado, especialmente agroexportaciones, con mejores términos de intercambio y apreciación del tipo de cambio sol/dólar, alentando importación de bienes de consumo. De esta manera, el crecimiento de agosto está en línea con lo proyectado por Scotiabank de +3,2% para el 2025.

Para septiembre se espera que la actividad económica vuelva a crecer a un nivel alrededor del 3%, aunque no sorprendería que supere esta cifra. Ello tomando en cuenta indicadores adelantados tales como: consumo de electricidad, el cual creció 2,8% en setiembre (1% en agosto), la inversión pública creció 14,1% impulsada por la inversión de gobiernos subnacionales según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), y la importación de bienes de capital creció 12,2% nominal, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, creció el despacho nacional de cemento en 10,2%, crecimiento más alto a septiembre, según Asocem, y la venta de autos nuevos creció 17,8% a/a en septiembre venta de vehículos pesados creció 50% según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Evolución del PBI en agosto

Según el informe de Scotiabank, por sectores, el resultado de agosto fue impulsado por los sectores no primarios que crecieron 3,6% según el BCRP. Destacó el impulso del sector comercio (+3,8%), ante la mejora del consumo privado (venta de autos nuevos creció 27% según la AAP), así como el sector construcción (+3,6%), dado el impulso de la inversión pública, la autoconstrucción y el segmento inmobiliario.

A ello, se sumó el crecimiento de la manufactura no primaria (+1,8%), ante la mayor manufactura de alimentos, bebidas, fabricación de buques, entre otros. Por el lado de los sectores primarios, en conjunto crecieron 1,7% según el BCRP. Este resultado fue liderado por la actividad agropecuaria (+6,4%), tanto por demanda local como externa, el volumen exportado agrícola creció 48% en agosto según el BCRP.

Se sumó también el desempeño de Minería e Hidrocarburos (+1,78%), ante la mayor producción de hidrocarburos (+8,3%), acotado por el bajo crecimiento de la minería (0,8%). En contraste Pesca cayó 11,5% por menor procesamiento de especies para consumo humano, condiciones climáticas adversas, afectando además la Manufactura Primaria (-5,5%).