PBI en septiembre creció 3,94%, impulsado por construcción y minería

Para septiembre de este año, la economía peruana creció 3,94%, acumulando un crecimiento en los primeros nueve meses del 2025 de 3,33%, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Los principales sectores que impulsaron este avance fueron construcción, agropecuario, comercio, minería e hidrocarburos, manufactura y otros servicios. En conjunto, representaron el 70% de la evolución global. En contraste el sector telecomunicaciones y otros servicios de información fue el único que retrocedió el noveno mes del año.

¿Cómo crecieron los sectores?

Según datos del INEI, El sector agropecuario registró un crecimiento a doble dígito (12,10%), sostenido por el aumento de la actividad agrícola (10,64%), donde destacan los cultivos de aceituna (18 615,08%/, palta (112,93%), café (27,05%), frijol grano seco (53,66%), caña de azúcar (13,51%), trigo (106,67%), cebolla (32,89%), etc. Por el contrario, disminuyó la producción de cacao (-31,76%), papa (-24,34%), páprika (-74,58%), palma aceitera (-30,68%), maíz amarillo duro (-15,84%).

En septiembre el Índice de la Producción Agropecuaria registró crecimiento de 12,10%

Construcción es el segundo sector con mayor crecimiento (10,24%), impulsado por el consumo de cemento y la ejecución de obras, sobre todo de las públicas —los gobiernos locales aumentaron 33,12% la inversión, el regional 29.82%; aunque el nacional disminuyó 20,44%—.

En tanto, la minería avanzó 2,09% en septiembre debido al avance del subsector minero metálico (2,28%), a causa de una mayor producción de zinc y cobre; y del subsector hidrocarburos en 0,78% por el mayor volumen de extracción de petróleo crudo.

La pesca también avanzó 6,37%, mientras que manufactura creció 1,73% —destaca el subsector fabril primario con la elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, elaboración y conservación de carne, y elaboración de azúcar —, transportes creció 2,88%, alojamiento y restaurantes tuvo 2,22% de crecimiento.Asimismo, Electricidad creció 2,72%, comercio avanzó 3,95%, y el financiero se recupera con 0,06%.