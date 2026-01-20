Scotiabank estimó que el PBI en diciembre registró un crecimiento de alrededor de 3%, con lo que el PBI habría cerrado el año 2025 con una expansión acumulada de 3,4%, ligeramente por encima de su proyección de 3,3%. No obstante, si se registrara una sorpresa positiva en diciembre y el crecimiento del PBI alcanzara el 4%, el PBI acumularía una expansión de 3,5%, en línea con la proyección del gobierno.

La evolución positiva en diciembre se explicaría por la recuperación del sector Pesca, ante la mayor captura de anchoveta, y por el dinamismo de los sectores no primarios vinculados a la demanda interna, en especial construcción.

Para noviembre el Producto Bruto Interno (PBI) creció 1.5% en noviembre, su menor ritmo de expansión de los últimos siete meses, según cifras oficiales del INEI. El resultado estuvo por debajo de lo estimado de 2,2% y del 2,4% esperado por el consenso de analistas encuestados por Bloomberg. Esta sorpresa negativa se explicó básicamente por la evolución de los sectores primarios como Minería y Pesca, puesto que los sectores no primarios mantuvieron su dinamismo.

Cabe anotar que entre enero y octubre el PBI registró un crecimiento acumulado de 3,4%, por lo que, con el resultado de noviembre, la expansión acumulada a dicho mes habría alcanzado 3,2%. No obstante, en noviembre el INEI realizó una actualización de los resultados de los meses anteriores, por lo que, con las cifras revisadas, el PBI acumulado entre enero y noviembre ascendió a 3,4%.

Evolución del PBI durante noviembre

De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, (del 19 al 23 de enero del 2026), el sector Pesca (-17.9%) fue afectado por la caída en la captura de anchoveta (-28.6%) debido al menor número de días efectivos de pesca, considerando que la segunda campaña en la región centro-norte se inició el 7 de noviembre, a diferencia de noviembre del 2024 cuando empezó el 1 de noviembre. Esto fue parcialmente contrarrestado por la mayor captura de especies para Consumo Humano Directo (+22,2%), en especial para la industria de congelado -pota- y en estado fresco.

El sector Minería e Hidrocarburos (-6,5%) mostró una caída sorpresiva como consecuencia de la menor producción de cobre (-12,1%), perjudicado por el menor volumen de mineral procesado por Las Bambas, Quellaveco, Cerro Verde, Hudbay, Antamina, entre otras, y de estaño (-19,1%), como resultado de la paralización de la producción entre el 6 y 15 de noviembre producto de trabajos de mantenimiento en Minsur, la única empresa productora de este mineral-.

Respecto al sector Agropecuario (-1,0%) reportó su primer resultado negativo tras seis meses de crecimiento, afectado por la caída del subsector agrícola (-2,8%) ante menores cosechas de mango, ajo, maíz choclo, mandarina, camote, entre otros, como consecuencia de menores áreas sembradas y desfavorables condiciones climáticas. Esto fue parcialmente compensado por la evolución positiva del subsector pecuario (+2,3%), resaltando en especial la mayor oferta avícola y porcina.

El sector Construcción (+9,8%) registró en noviembre su segunda tasa de expansión mensual más alta del año 2025, impulsado por la evolución positiva del consumo interno de cemento (+11,2%), mientras que el sector Comercio (+4,2%) mostró su crecimiento mensual más alta del 2025, beneficiado por el aumento del empleo, la recuperación de los ingresos reales y a la mayor liquidez asociada al octavo retiro de los fondos de las AFPs.

En cuanto al sector Servicios (+3,0%) se vio impulsado por el dinamismo de los rubros vinculados al consumo privado, por los factores comentados en el párrafo anterior. Así, Alojamiento y Restaurantes (+4,4%) se vio beneficiado por el mayor turismo receptivo asociado a la Final de la Copa Libertadores y al mayor consumo de alimentos fuera del hogar, respectivamente.

Por su parte, Transporte (+3,3%) creció gracias al mayor flujo de transporte terrestre de pasajeros, asociado al mayor turismo interno y de carga aérea, ante el mayor envío de productos de agroexportación. Finalmente, el rubro Servicios Prestados a Empresas (+4,1%) fue favorecido por el mayor dinamismo de la economía, lo que favoreció la demanda de actividades como servicios de arquitectura e ingeniería, ante la mayor ejecución de proyectos privados y públicos, de seguridad, (ante el aumento de la delincuencia) y servicios de publicidad (ante la proximidad de la campaña navideña).