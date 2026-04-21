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El Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido alrededor de 3% durante el primer trimestre del 2026, tasa levemente menor al 3,2% registrado en el cuarto trimestre del 2025, según estimaciones de Scotiabank en su Reporte Semanal.
El Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido alrededor de 3% durante el primer trimestre del 2026, tasa levemente menor al 3,2% registrado en el cuarto trimestre del 2025, según estimaciones de Scotiabank en su Reporte Semanal.
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El reporte explicó que, si bien la actividad económica acumuló una expansión de 3,2% entre enero y febrero, en marzo el PBI habría experimentado una notoria desaceleración, cerca de 2%, como consecuencia de la suspensión temporal del suministro del gas de Camisea durante la primera quincena del mes, lo que afectó no solo la producción de hidrocarburos, sino indirectamente a sectores como Industria y Transporte.
En febrero, el PBI creció 3,7%, por encima del 3,4% esperado por el consenso de analistas, según Bloomberg. El crecimiento del mes fue exacerbado por el aumento del rubro Impuestos (+8,9%), que aportó 0.7 p.p. al resultado de febrero.
Al margen de lo anterior, el PBI continuó siendo impulsado por los sectores no primarios vinculados a la demanda interna, ante el dinamismo del consumo y la inversión privada, destacando en particular Construcción (+8,9%), Comercio (+6,1%) y Servicios (+3,4%).
De otro lado, los sectores primarios mostraron una evolución negativa, resaltando el sector Pesca (-5,2%), menor captura de especies para Consumo Humano Directo, en especial para la industria de enlatados-, Minería e Hidrocarburos (1,1%), caída en la producción de petróleo, molibdeno y plomo, y Agrícola (-0,1%), adelanto de cosechas de cultivos como la uva en meses anteriores ante la posibilidad de fuertes lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.
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Para marzo Scotiabank estimó que el PBI haya crecido cerca de 2%, su menor nivel de expansión desde noviembre del 2025. Como es conocido, durante la primera quincena del mes estuvo interrumpido el abastecimiento de gas natural y líquidos de gas natural de Camisea a raíz de un incidente en el gasoducto.
Por esta razón la producción de hidrocarburos registró una caída de 35% en marzo, lo que le restaría 0.6 p.p. al crecimiento del PBI en el mes. Además, las restricciones en el abastecimiento de gas natural y gas natural vehicular (GNV) habrían impactado en el ritmo de actividad de los sectores Manufactura y Transportes, respectivamente
No obstante, otros indicadores adelantados como los despachos locales de cemento (+16,8%), el aumento de las importaciones (+19,7%) y la venta de vehículos nuevos livianos (+38,3%), reflejarían que la demanda interna mantuvo en marzo el dinamismo mostrado durante el primer bimestre del año.
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