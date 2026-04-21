El Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido alrededor de 3% durante el primer trimestre del 2026, tasa levemente menor al 3,2% registrado en el cuarto trimestre del 2025, según estimaciones de Scotiabank en su Reporte Semanal.

El reporte explicó que, si bien la actividad económica acumuló una expansión de 3,2% entre enero y febrero, en marzo el PBI habría experimentado una notoria desaceleración, cerca de 2%, como consecuencia de la suspensión temporal del suministro del gas de Camisea durante la primera quincena del mes, lo que afectó no solo la producción de hidrocarburos, sino indirectamente a sectores como Industria y Transporte.

En febrero, el PBI creció 3,7%, por encima del 3,4% esperado por el consenso de analistas, según Bloomberg. El crecimiento del mes fue exacerbado por el aumento del rubro Impuestos (+8,9%), que aportó 0.7 p.p. al resultado de febrero.

Al margen de lo anterior, el PBI continuó siendo impulsado por los sectores no primarios vinculados a la demanda interna, ante el dinamismo del consumo y la inversión privada, destacando en particular Construcción (+8,9%), Comercio (+6,1%) y Servicios (+3,4%).

De otro lado, los sectores primarios mostraron una evolución negativa, resaltando el sector Pesca (-5,2%), menor captura de especies para Consumo Humano Directo, en especial para la industria de enlatados-, Minería e Hidrocarburos (1,1%), caída en la producción de petróleo, molibdeno y plomo, y Agrícola (-0,1%), adelanto de cosechas de cultivos como la uva en meses anteriores ante la posibilidad de fuertes lluvias asociadas al Fenómeno El Niño.

Para marzo Scotiabank estimó que el PBI haya crecido cerca de 2%, su menor nivel de expansión desde noviembre del 2025. Como es conocido, durante la primera quincena del mes estuvo interrumpido el abastecimiento de gas natural y líquidos de gas natural de Camisea a raíz de un incidente en el gasoducto.

Por esta razón la producción de hidrocarburos registró una caída de 35% en marzo, lo que le restaría 0.6 p.p. al crecimiento del PBI en el mes. Además, las restricciones en el abastecimiento de gas natural y gas natural vehicular (GNV) habrían impactado en el ritmo de actividad de los sectores Manufactura y Transportes, respectivamente

No obstante, otros indicadores adelantados como los despachos locales de cemento (+16,8%), el aumento de las importaciones (+19,7%) y la venta de vehículos nuevos livianos (+38,3%), reflejarían que la demanda interna mantuvo en marzo el dinamismo mostrado durante el primer bimestre del año.