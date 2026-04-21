Resumen

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PBI de marzo habría mostrado notoria desaceleración debido al incidente en el gasoducto de Camisea. Foto: GEC.
PBI de marzo habría mostrado notoria desaceleración debido al incidente en el gasoducto de Camisea. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Producto Bruto Interno (PBI) habría crecido alrededor de 3% durante el primer trimestre del 2026, tasa levemente menor al 3,2% registrado en el cuarto trimestre del 2025, según estimaciones de Scotiabank en su Reporte Semanal.

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