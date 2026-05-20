Resumen

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Expectativas empresariales y del consumidor se deterioraron tras resultados de primera vuelta electoral. Foto: GEC.
Expectativas empresariales y del consumidor se deterioraron tras resultados de primera vuelta electoral. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Reporte de Scotiabank estimó que para abril el crecimiento del PBI haya bordeado 3,5%, manteniendo el ritmo de expansión del primer trimestre.

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