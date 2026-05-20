El Reporte de Scotiabank estimó que para abril el crecimiento del PBI haya bordeado 3,5%, manteniendo el ritmo de expansión del primer trimestre.

Dicho estimado se sustentó en indicadores adelantados como la producción de electricidad, aumentó 4,5%, su mayor nivel en un año, el despacho nacional de cemento, creció 11,7%, completando seis meses consecutivos de expansión a doble dígito, y la venta de vehículos ligeros nuevos, 19.799 unidades (+37,4%), nivel de ventas récord para dicho mes.

LEE TAMBIÉN: SBS y ONP suscriben convenios clave para la implementación óptima de la reforma previsional

“No obstante, los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y la posibilidad de cambios en el modelo económico que fomenta la inversión privada, ha generado un deterioro de las expectativas empresariales y del consumidor, lo que podría ralentizar el nivel de crecimiento de la actividad económica en los próximos meses”, explicó la entidad bancaria.

Por su parte, el PBI en marzo creció 3,2% por encima del 2,4% esperado por el consenso de analistas, según Bloomberg. Esta diferencia se debió fundamentalmente al significativo aporte del rubro Impuestos (+10,6%), que aportó cerca de 1 p.p. a la expansión del PBI en el mes. Cabe anotar que el Valor Agregado Bruto (VAB), que mide la actividad económica sin incluir impuestos, creció 2,5% en marzo.

Al margen de lo anterior, resaltó el dinamismo de los sectores no primarios vinculados a la demanda interna reflejando el auge del consumo y la inversión privada. Destacó en particular el sector Construcción (+15,7%), que alcanzó su mayor expansión desde abril del 2013, excluyendo el rebote pospandemia, impulsado por la mayor demanda de cemento tanto para autoconstrucción como para proyectos productivos y de infraestructura.

Por su parte, el sector Comercio (+4,1%) se vio beneficiado del crecimiento del empleo y de los ingresos de las personas, además de la mayor liquidez vinculada al octavo retiro de fondos de las AFPs, lo que se reflejó en las ventas minoristas y en el nivel récord de ventas de vehículos nuevos. Finalmente, el sector Servicios (+3,1%) mantuvo su evolución positiva resaltando los rubros Servicios Prestados a Empresas (+3,5%) y Alojamiento y Restaurantes (+4,9%).

Mientras los sectores primarios mostraron una evolución negativa, resaltando Minería e Hidrocarburos (-4,6%) explicado por la menor producción del subsector hidrocarburos (-35,4%) pues durante la primera quincena de marzo estuvo interrumpido el abastecimiento de gas natural y líquidos de gas natural de Camisea a raíz de un incidente en el gasoducto. Asimismo, el sector Pesca (-12,5%) se vio afectado por la menor captura de anchoveta en la zona sur, parcialmente compensado por el mayor desembarque de especies para consumo humano directo.