El PBI nacional creció 2.43% en setiembre, en comparación a igual periodo del 2025, gracias al buen desempeño de todos los sectores económicos menos minería y agro, que decrecieron 6.32% y 5.44%, respectivamente, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei).

Se trata, sin embargo, de una desaceleración en el crecimiento si se la compara con los incrementos observados en julio y agosto, los cuales fueron de 3,66% y 3,62%, respectivamente.

Con todo, la economía nacional promedió un crecimiento de 3,18% en enero-setiembre, en línea con las proyecciones del Gobierno y las entidades financieras que estiman una expansión de entre 2,9% y 3,4% para el 2026.

Gaspar Morán Flores, jefe del Ineini, resaltó que el resultado de setiembre estuvo impulsado por el comportamiento positivo de la mayoría de los sectores, liderados por el sector construcción que anotó un crecimiento de 8.84%.

Esto, gracias a la evolución positiva de dos componentes: el consumo interno de cemento y el avance físico de obras por parte de los gobiernos regionales y locales para prevenir y mitigar los efectos del Fenómeno El Niño (FEN).

Es el caso de las obras de protección contra huaicos e inundaciones en la Quebrada Cansas-Chanchajalla (Ica) y la quebrada de San Idelfonso (La Libertad).

Por el contrario, los resultados positivos de setiembre fueron contrarrestados por el negativo desempeño del agro (-5,44%), “condicionado principalmente por anomalías climáticas asociadas a la continuidad del Fenómeno El Niño Costero”, y, particularmente, por la contracción del sector minería e hidrocarburos (-6,32%), el cual “mantiene una tendencia decreciente”, indicó el Inei.

La mayoría de sectores económicos crecieron en setiembre.

La entidad refirió que este mal resultado de las actividades extractivas se explica por la evolución desfavorable del subsector minería metálica, que disminuyó 7,22%, debido a los menores volúmenes de producción de cobre (-9%), zinc (-21%), oro (-6,43%), plata (-11,75%) y plomo (-11,06%)

“La menor producción de cobre (-9,04%) registró su segundo mes consecutivo de contracción, debido a los menores niveles de extracción reportados por las compañías mineras Antamina, Cerro Verde, Antapaccay, Las Bambas, Marcobre, Nexa Resources Perú, Operadores Concentrados Peruanos y Gold Fields La Cima”, precisó el Inei.

En lo que respecta al zinc, la entidad reportó que esta actividad ocho meses consecutivos de disminución, lo mismo que en el caso del plomo.

En contrapartida, el Inei reportó un ligero incremento de 0,01% para el sb-sector hidrocarburos, impulsado por la mayor extracción de gas natural (10,6%) versus la menor producción de petróleo (-6,94%) y líquidos de gas natural (-3,71%).

Minería e hidrocarburos fue el sector que menos contribuyó al crecimiento del PBI en enero-setiembre, con -0,22 puntos porcentuales.

Los que más contribuyeron fueron: Comercio (0,73 puntos porcentuales), Otros servicios (0,66) y Construcción (0,65).