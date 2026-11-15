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Resumen

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La minería fue el sector que más cayó en setiembre y el que menos ha aportado en enero-setiembre. (Foto: Andina)
La minería fue el sector que más cayó en setiembre y el que menos ha aportado en enero-setiembre. (Foto: Andina)
Por Redacción economía

El PBI nacional creció 2.43% en setiembre, en comparación a igual periodo del 2025, gracias al buen desempeño de todos los sectores económicos menos minería y agro, que decrecieron 6.32% y 5.44%, respectivamente, reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inei).

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