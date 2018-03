El PBI pescó un milagro [Análisis]

Hace tiempo un error no era tan celebrado. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el PBI de la economía peruana en marzo se expandió 0,71%, pese a que el sondeo de economistas de Reuters –que incluye a los analistas de los principales bancos y consultoras económicas– proyectaba una caída de 0,5%.

Tanto se había comentado sobre los efectos negativos que El Niño costero tendría en la economía que los anuncios del BCR y del MEF el viernes pasado, en los que ambas instituciones avizoraban un resultado positivo para marzo, fueron recibidos con cierto escepticismo. Finalmente, el INEI les dio la razón.

“El impacto del fenómeno climático en la economía no ha sido tan fuerte como estimamos”, señala Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research, refiriéndose puntualmente a los sectores de comercio y servicios, que representan en conjunto el 50% de la economía nacional.

Comportamiento sectorial El comercio

MANUFACTURA

Para Eduardo Jiménez, analista de Macroconsult, es comprensible el buen resultado de la manufactura primaria, pues responde al crecimiento de 37% que tuvo el sector pesca. De hecho, el crecimiento de la pesca ya había sido incluido en las estimaciones de BBVA Research y de Macroconsult.

Sin embargo, fue la manufactura no primaria la que más sorprendió. “Esperábamos que le vaya muy mal porque los dos grandes centros de distribución del país están en Lima y La Libertad, y esta última provincia fue muy afectada por El Niño costero”, refiere Jiménez.



AJUSTES

La diferencia de estimaciones de los analistas y el resultado final responden a ajustes que se hacen a partir de información que no es pública, explica José Carlos Saavedra, director de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría. “No es la primera vez que pasa ni será la última”, afirma Saavedra.

Así, Scotiabank destaca en su reporte semanal que el rubro Otros Servicios, que representa 15% del PBI, no cuenta con datos desagregados.

Estimaciones de principales analistas El comercio

También existen diferencias entre los gastos en administración pública y defensa, que crecieron 4,1% en términos anuales en marzo, según el INEI, y la información del MEF sobre gasto en bienes, servicios, salarios y transferencias del gobierno general, en la que se registró una caída de 2,5% ese mismo mes, anota Saavedra.

El experto agrega que de forma similar, según el INEI, la recaudación por impuestos a la venta de bienes, servicios e importaciones –que explica 8% del PBI– creció 3,7%, cuando en ese mismo mes la Sunat reportó una caída de 0,5% en la recaudación por IGV, ISC e impuesto a las importaciones.



EL RESTO DEL AÑO

“Enhorabuena nos equivocamos”, comenta Grippa, de BBVA Research. No obstante, tanto Grippa como Saavedra resaltan que el resultado positivo del PBI no afecta la estimación de crecimiento de la economía que tiene para el 2017: 2,5% según el banco, y 2% según la consultora.

Grippa adelanta que, para abril, el banco estima preliminarmente una expansión de alrededor de 1%. “La economía sigue lenta, sobre todo la demanda interna y el gasto del sector privado”, advierte.

Ingresos promedio de los trabajadores El comercio



Saavedra precisa que si bien la variación mensual del PBI permite tener información frecuentemente, también está sujeta a ajustes como los mencionados y a ‘ruido’ estadístico que no se puede anticipar.

Carlos Parodi, jefe del Departamento Académico de Economía de la Universidad Pacífico, resalta que un crecimiento de 0,71% del PBI no tiene un efecto significativo en la generación de empleo. Sin embargo, destaca el efecto positivo simbólico que tiene esta cifra.

“Si el consenso esperaba una contracción y esta no ha ocurrido, entonces podríamos esperar que en los siguientes meses esas expectativas se reflejen en una mayor inversión”, explica Parodi.

Pero el economista advierte que hay dos factores adversos. Por un lado, la caída de la inversión pública en el primer trimestre. “Es casi imposible cumplir con el 15% de crecimiento anual en este rubro este año”, afirma. Por el otro, será difícil que se cumpla el crecimiento de la inversión privada esperado por el MEF (0,5%).

Parodi dice que para reactivar la inversión es necesario que se dé luz verde a algún megaproyecto. “En la medida que el inversionista suele comportarse en manada, el hecho de que un megaproyecto salga arrastrará un montón de proyectos medianos. Con eso, el mercado se va a mover”, sentencia.