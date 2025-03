Lejos de lo que opinan varios economistas peruanos, para el presidente del Grupo Renta 4, Juan Carlos Ureta, el Perú sí podría crecer 4% este 2025 tal como lo espera el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Yo creo que puede llegar perfectamente al 4% de crecimiento, no tengo ninguna duda. A lo mejor no llega, no hay nada seguro en economía, pero la posibilidad de llegar está ahí”, explicó.

Para Ureta, las posibilidades de crecimiento se sostienen en el enfoque del actual MEF, de promover los proyectos de inversión como las obras de Alianza Público Privada, lo cual configura un escenario “pro-empresa y pro-inversión privada”.

Si bien, el incumplimiento de la regla fiscal ha sido materia de debate en expertos, para Ureta, “el déficit es muy bajito” y lo comparó con países como Estados Unidos donde llegó 7%. “No digo que mal de muchos, consuelo de tontos, pero es que Perú en ese sentido está muy bien. Yo creo que no podemos flagelarnos con pensar que se ha incumplido en unas décimas en un año”, expresó.

Déficit fiscal inició el 2025 creciendo a 3.7% del PBI, informó el BCRP.

Asimismo, sostuvo que hay una diferencia marcada en el Perú de ahora con el de hace dos años y eso se demuestra en sus indicadores macro económicos. Si bien es cierto, a mitad de este 2025 la turbulencia electoral estará presente, para él “las elecciones pueden afectar algo, pero la clave sigue siendo confianza y Perú está generando mucha”.

Bajo el escenario de Trump

Juan Carlos Ureta estuvo presente en el evento “La economía peruana en un entorno global retador”, organizado por Renta 4 Perú, donde se describió el escenario global, el impacto de las medidas del presidente de EE.UU. Donald Trump y se analizó la coyuntura económica del Perú.

Bajo esta línea, el líder no consideró que las medidas del presidente republicano, como elevar los aranceles a sus socios comerciales genere gran impacto en este país. “Perú tiene una gran ventaja y es que tiene déficit comercial con EE.UU. y Trump se está fijando en los países que tienen superávit como China, Canadá y México”, detalló.

¿Lo que dice Trump influye en las bolsas americanas?

Ayer, Wall Street cerró en rojo tras las declaraciones de Donald Trump en Fox News, donde no descartó la recesión en EE.UU. Hoy, los indicadores bursátiles se han recuperado. Para Urieta, las bolsas, sobre todo la americana, están corrigiéndose pues, incluso antes del ascenso de Trump, estaban siendo sobrevaloradas en términos de multiplicador de beneficios, evaluación histórica, etc.

Sin embargo, consideró que, si Trump insiste en políticas proteccionistas como los aranceles, afectará sobre todo a la economía norteamericana. “Las bolsas podrían entrar en caídas mayores y eso ya sería otra cosa, pero lo que ha pasado hasta ahora no debería preocupar”, precisó a El Comercio.

¿Qué esperar de las bolsas en este año?

Para este año se espera un aplanamiento de los índices, sobre todo los americanos, lo que “será normal”, para Urieta. “El escenario peor sería que Trump persista en políticas muy negativas y eso genere correcciones mayores o derivas muy negativas en los mercados y en la economía”, refirió.