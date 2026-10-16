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Resumen

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En contraste, la minería, la pesca y otras actividades primarias acumulan retrocesos que podrían prolongarse en los próximos meses. A esta divergencia se suma el riesgo climático, que amenaza con afectar la producción, el transporte y los precios de los alimentos. (Foto: Andina / ChatGPT)
En contraste, la minería, la pesca y otras actividades primarias acumulan retrocesos que podrían prolongarse en los próximos meses. A esta divergencia se suma el riesgo climático, que amenaza con afectar la producción, el transporte y los precios de los alimentos. (Foto: Andina / ChatGPT)
Por Fiorella Gil Mena

La economía peruana mantiene el crecimiento, pero las señales no son iguales en todos los sectores. La construcción, el comercio y los servicios sostienen la actividad, en un contexto de mayor dinamismo de la demanda interna. En contraste, la minería, la pesca y otras actividades primarias acumulan retrocesos que podrían prolongarse en los próximos meses. A esta divergencia se suma el riesgo climático, que amenaza con afectar la producción, el transporte y los precios de los alimentos.

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