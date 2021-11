Conforme a los criterios de Saber más

La presentación de una moción para destituir a Pedro Castillo, quien asumió la presidencia el pasado 28 de julio, es “negativo” para el país, debido a que genera inestabilidades y fragilidad institucional, sostuvo este viernes el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

En la víspera, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, presentó una moción de vacancia por permanente incapacidad moral contra el presidente Pedro Castillo con la firma de 28 legisladores.

“La incertidumbre siempre es un factor que tiende a detener las inversiones. Y cuando se presenta una moción de vacancia evidentemente genera una situación de incertidumbre y fragilidad institucional”, dijo Francke en entrevista con RPP.

“Estas situaciones de vacancia, de mociones que se presentan, que yo creo que tienen muy pocas probabilidades [de aprobarse], genera inestabilidades que es negativo para el país”, añadió.

En opinión de Francke, la decisión de presentar un pedido para destituir a Castillo es “contradictorio” luego de que el pleno del Congreso aprobó por mayoría la ley de presupuesto para el año fiscal 2022.

“A mi juicio, [el pedido de vacancia] contrasta con este espíritu de concertación y acuerdo que hemos tenido. Si todo el Congreso prácticamente está de acuerdo en el presupuesto del próximo año [...] No me parece congruente que si tenemos planes bastante concertados que se plantee una moción de este tipo. Me parece que es contradictorio”, remarcó.

En ese sentido, el titular del MEF dijo que desde el Gobierno insistirán por la concertación y la unidad para avanzar con el Congreso en diversos temas como economía, salud, educación, entre otros.

No habrá control de precios

En otro momento, Francke indicó que el alza de los precios internacionales de ‘commodities’ sigue teniendo un impacto en productos de la canasta básica y que la inflación que atraviesa el país es un fenómeno mundial que va a bajar en los próximos meses. Para hacer frente a esta situación, el ministro reiteró que el Gobierno vaya a establecer un control de precios.

“No es una buena respuesta controlar precios [...] es algo descartado”, aseveró.

Agregó que la principal respuesta del Gobierno ante esta situación es “darle ayuda la gente” a través de subsidios y generando empleo para las familias.

