Andrés Mujica, gerente general de la compañía agrícola Grupo Norsur, ha sido reconocido como un Líder Empresarial del Cambio. En diálogo con El Comercio, resaltó la importancia que tiene el contribuir al entorno para su desarrollo.

¿En qué momento decidió usted que quería hacer empresa en el agro?

Estudié en la Universidad de Piura, en el campus de Lima y quise hacer un ciclo en Piura, para ver lo que es el Perú fuera de Lima. Eran los inicios del efecto de la agroindustria. Me pareció muy interesante la forma de hacer un negocio y el potencial que Perú tenía [en el sector]. Primero estudié administración, trabajé en un banco en el área de riesgo crediticio, justamente para ver el potencial de este rubro. La idea era hacer agricultura y entrar a un sector que sea rentable o con potencial.

El agro es un sector que, por competitividad global, debe ser sostenible y responsable con su entorno. ¿Cómo ha sido su experiencia?

Yo realmente pensé que iba a hacer agricultura, y ahora cada vez más me doy cuenta que hacemos Patria. Porque la agricultura descentraliza muchísimo, tiene la responsabilidad de generar un impacto positivo a su alrededor. No es sostenible que tengas una chacra muy bonita, con agua, con desarrollo y al costado tengas un centro poblado donde no tienen ni agua ni desagüe. Eso nos llevó a la reflexión: los empresarios tenemos que ser agentes del cambio. Un empresario es una persona que realmente ama su país y que ve una oportunidad honesta de hacer negocios y generar un impacto positivo a su alrededor. Nosotros, cuando hemos hecho empresa, nos dimos cuenta de la necesidad que tiene el país de líderes honestos, y la oportunidad que hay ahí para generar el desarrollo. El mayor valor que uno puede dejarle a sus hijos y a sus nietos no es plata, sino es un buen país y eso es algo que bastante gente se ha olvidado.

Habla usted de la integridad que deben tener todos los empresarios en el país. ¿Cómo hicieron ustedes para poder transmitir esta visión a toda la organización?

La única manera es hacerlo es con el ejemplo y de la mano con los demás. Yo soy un agricultor y la razón por la que estoy en la agricultura es que me gusta estar en ambientes abiertos, no me gusta estar atrás de una computadora. Cada empresa tiene una ADN muy particular. En nuestro caso, tenemos un ADN que es empujar excelencia para lograr excelencia. Esforzarnos por hacer las cosas bien, por hacerlas de manera honesta y también por ser solidarios. No solamente trabajar por la empresa, sino también involucrarnos a trabajar por el desarrollo de nuestro valle.

¿En qué momento se encuentra la empresa? ¿Es aún una etapa de crecimiento?

Somos gente joven, llevamos 11 años haciendo empresa. Estamos en pleno desarrollo. Inicialmente, uno cuando hace empresa, lo complementa con energía y hambre por crecer. Llega un momento en la vida que ya vas ganando un poco más de experiencia, te vas volviendo un poco más sabio. Sigues teniendo energía, pero ya das pasos un poco más estables. Estamos en esa transición: de mucha energía a tener un poco más de experiencia.

¿Qué planes o inversiones tienen previstas para este año?

Nosotros empezamos comercializando mandarinas, de ahí hemos sembrado arándanos y ahorita estamos diversificando nuestra cartera de productos sembrando uvas. El año pasado sembramos 60 hectáreas, a finales del año pasado acabamos de sembrar 40 más, y con mucho esfuerzo estamos viendo para sembrar 100 hectáreas más a finales de este año y el próximo año.

¿Estas hectáreas en qué parte del país se encuentran?

Tenemos un proyecto en Pativilca y otro proyecto en el Valle de Sucre.

¿Cómo fue para usted recibir la noticia de ser Líder Empresarial del Cambio?

Honestamente, contentos de recibir esta noticia. Pero, nuevamente, queremos que esto realmente genere un impacto. Nuestro objetivo es no decir, sino hacer. Probablemente nuestro objetivo ahorita está focalizado en el Valle de Sucre, en el cual estamos trabajando con la autoridad local del agua, intentamos trabajar con la junta de usuarios. El mayor efecto es el que se demuestra con acciones concretas y en eso nos estamos enfocando.