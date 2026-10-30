El Congreso de la República aprobó el crédito suplementario solicitado por el gobierno de Keiko Fujimori, el cual autoriza S/288 millones 522 mil 850 para financiar acciones frente al fenómeno El Niño y otras urgencias.

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De esta manera, distintas medidas podrán ser aplicadas, entre ellas el aumento del monto que entrega Pensión 65, de S/350 a S/700.

Dicho monto que se entrega a adultos mayores en extrema pobreza estará destinado para 824 mil 351 beneficiarios, quienes podrán recibirla en el padrón de noviembre-diciembre.

Por lo tanto, desde el lunes 30 de noviembre se estaría ejecutando el pago y desde dicha fecha la pensión será de S/700. Este será el sexto pago del presente año que se dará en el pago en el Banco de la Nación.

Cabe recordar que el proyecto de Ley de crédito suplementario que se discutió y se aprobó la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República y después en el Pleno del Congreso determina este incremento en la Pensión 65 de S/350 a S/700.

Para saber más sobre los requisitos de afiliación a Pensión 65 así como otras dudas sobre la entrega de la subvención económica, los usuarios podrán acceder a la app Yachaq para mayor información.