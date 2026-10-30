El aumento del monto que entrega Pensión 65 pasa de S/350 a S/700. Foto: EC.
El aumento del monto que entrega Pensión 65 pasa de S/350 a S/700. Foto: EC.
Por Redacción EC

El Congreso de la República aprobó el crédito suplementario solicitado por el gobierno de Keiko Fujimori, el cual autoriza S/288 millones 522 mil 850 para financiar acciones frente al fenómeno El Niño y otras urgencias.

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