Pese al bajón en marzo ante la incertidumbre por la pandemia y la posterior aprobación del retiro de fondos por parte de los aportantes, las AFP han sabido capear el temporal. Es más, en el segundo semestre que acaba de empezar se espera un rumbo más auspicioso de los fondos privados de pensiones, tanto en términos de inversión como rentabilidad.

Diego Marrero, gerente de inversiones de AFP Hábitat, compartió el optimismo de los analistas: “De hecho ya lo estamos viendo. La rentabilidad de los fondos está muy cerca de ponerse en positivo en lo que va del año. Y si tomas los últimos 12 meses, julio del 2019 contra julio del 2020, ya la rentabilidad está arriba del 2%”.

Por su parte, César Chang, vicepresidente de Finanzas y Tecnología de AFP Integra, fue más cauteloso. “Lo que se ha visto después de la caída que hubo en marzo es una recuperación importante de los fondos, y en realidad predecir es complejo. Pero la sensación que hay ahora es positiva, de continua recuperación. Predecir más allá de eso es un poco difícil”.

El ejecutivo de Hábitat explica cómo se vivió marzo pasado, uno de los meses más duros en los últimos años. “Hubo una caída muy fuerte de valor de los fondos, producto del coronavirus. La incertidumbre apuntaba hacia un impacto económico y social. Esto hizo que los mercados colapsen en marzo”.

“Conforme fueron pasando los días, aparecieron noticias positivas, y ahora casi toda la pérdida se ha recuperado. Como las acciones de política económica de los principales gobiernos del mundo. Por el lado fiscal, hubo reducciones de impuestos, subsidios para evitar que quiebren las empresas. Por el lado monetario, se vieron estímulos nunca antes vistos”, refirió Marrero.

Chang, en tanto, graficó así la recuperación de las AFP: “Lo que pasó en marzo es una desvalorización de los activos que tenía el fondo, que paulatinamente han ido recuperando y allí han sido los mercados los que han retornado las cosas a su debido lugar. Como cuando tienes una casa y se desvaloriza y pasa el tiempo y vuelve a valer lo que uno pensaba que valía”.

En términos de inversiones

Marrero comentó la estrategia de Hábitat para afrontar la crisis. “Los portafolios son dinámicos, y cuando ocurrió la crisis y colapsaron los mercados en marzo, nosotros tuvimos que recomponer el portafolio y nos obligó a hacer un rebalanceo. Modificamos un poco la estrategia, y tratamos de posicionar el portafolio para que no se golpee tanto. Luego, los portafolios se beneficiaron de este rebote. Lo que, al final, se tradujo en mayor rentabilidad para los aportantes”.

El ejecutivo de AFP Integra explicó que, en cuanto a las inversiones, “lo que ha marcado, por un lado, es la recuperación de los precios de los valores. El mercado está yendo por ese camino. Lo otro es todo este proceso reciente del retiro de fondos. Se tuvo que generar la liquidez suficiente para enfrentar la salida de fondos”.

Con respecto a los aportantes que retiraron hasta 2 mil soles o el 25% de su AFP, para Chang en dos meses, pudieron haber ganado más en el fondo, que recuperó 5%. “Si analizamos esto, ves que el dinero no salió en el mejor momento desde el punto de vista de valor”.

En esa línea, Marrero añadió que las personas que retiraron su AFP no han tenido el beneficio del rebote. “Una vez que sacaron sus fondos, no se beneficiaron con la subida. Pero lo que hemos visto, es que cuando se hizo el cálculo inicial no se sabía cuántos retirarían sus fondos, pero los que retiraron son mucho menos de los que habíamos pensado. Muchos afiliados decidieron no hacerlo”.

Lo que se viene en los próximos meses

Ambos ejecutivos coinciden en que la coyuntura permitirá que siga este buen momento de las AFP. “Lo que esperamos es que la rentabilidad de los fondos se siga recuperando, en un contexto de mejor expectativa con relación a la solución del coronavirus”, afirmó Marrero.

Mientras que Chang indicó que mientras se mantengan las noticias positivas en términos sanitarios, crecerá el optimismo en el mercado: “Por ejemplo, que no haya retorno a nuevas cuarentenas, o se compruebe la eficacia en los medicamentos. Esto va alimentando de tranquilidad a los mercados y hace que los valores vuelvan a donde se esperan. En el fondo eso es. Y en nuestro caso, esperar que no se deterioren aún más las perspectivas económicas locales”.

NOTAS RELACIONADAS