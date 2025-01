—¿Cuál es el status de los fondos tras el retiro de fondos AFP?

El potencial de salida que nosotros habíamos proyectado fue de S/35.000 millones. Esto es bajo la posibilidad de que todas aquellas personas afiliadas realmente hagan uso efectivo de todo el retiro posible. Sin embargo, lo que hemos tenido es un cumplimiento de alrededor del 70%. Estamos hablando de una cifra de alrededor de S/27.000 millones al que han accedido 4,2 millones de afiliados. Todo el proceso terminó en diciembre del año pasado.

—¿Cuál fue el monto promedio retirado por afiliado en esta oportunidad?

Ha sido de S/6.400. En función a la UIT del año pasado, hablamos de 1,25 UIT. Lo que nos preocupa es que han sido los jóvenes quienes más han retirado. Básicamente menores de 30 a 35 años.

"El valor cuota del sistema privado de pensiones vino creciendo durante los primeros meses del año. Cuando se empezaron a discutirse los retiros, el valor cuota bajó de manera importante. ¿Por qué? Porque el mercado reacciona ante ese tipo de cosas"

—Esta semana Diario Gestión reportó que las rentabilidades del sistema han sido considerablemente menores en el 2024 frente al año previo. ¿Son los retiros los que han afectado la rentabilidad del sistema?

El valor cuota del sistema privado de pensiones vino creciendo durante los primeros meses del año. Cuando se empezaron a discutirse los retiros, el valor cuota bajó de manera importante. ¿Por qué? Porque el mercado reacciona ante ese tipo de cosas. ¿Qué hace un gestor de pensiones? En primer lugar, tienes que reorganizar tu portafolio de una manera un poco más conservadora. ¿Qué quiere decir? Tener activos muy líquidos. Y los activos muy líquidos no necesariamente te dan buena rentabilidad. ¿Pero qué pasa cuando a ti te obligan a vender? Vas a vender lo más líquido y lo más rentable. Entonces, eso hace que tu perspectiva de rentabilidad sea menor. Entonces, no es como en otras oportunidades que he escuchado algunas personas decir “no, con los retiros no pasa nada con el sistema, la rentabilidad sigue siendo muy buena”. Eso no es cierto. Se pierde perspectiva de rentabilidad.

—En el último año, ¿cuál es el número de nuevos afiliados en el sistema privado?

En el 2024, preliminarmente, se han afiliado 536 mil personas al sistema privado. Esto refleja un crecimiento de 10% frente al año previo. Esto es una buena señal y abre una oportunidad para pensar en reforzar el ahorro de largo plazo.

—Este mes se dio a conocer al ganador de la nueva licitación de afiliados a la AFP. ¿Cuánto se reduce la comisión en este caso?

La ganadora de la anterior licitación ofrecía 0,78% anual por el saldo. En esta oportunidad ha ganado otra AFP. Lo interesante ha sido que han participado tres AFP en este proceso y la ganadora está ofreciendo 10 puntos básicos menos. Es decir, 0,68%. Esa es una reducción importante. Producto de estas licitaciones, desde el inicio de este proceso hasta noviembre, han dejado de pagar S/6.000 millones.

—¿La nueva ley restringe o modifica el esquema de licitaciones?

La ley no lo prohíbe. Lo que sucede es que el panorama cambia y eso es lo que se va a ver en el reglamento.

—Quiere decir que el regulador continuará aplicando el esquema.

La idea es esa. Porque ha dado muy buenos resultados.

—Estamos a la espera del reglamento de la nueva ley de reforma. ¿Qué participación ha tenido la SBS hasta el momento?

Esta ley, tal cual está, contempla varios pilares. Nosotros tenemos que coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas en las partes en que le competan al sistema privado. A partir de ahí es que la superintendencia va a publicar los reglamentos operativos correspondientes, como ha sucedido con todas las leyes.

"Si ingresan (nuevos competidores) es porque van a dar un buen servicio y, obviamente, en las mismas condiciones. Bajo esos principios, es que nosotros vamos a diseñar el reglamento correspondiente después del reglamento operativo"

—La ley considera el ingreso de nuevos jugadores al sistema privado. ¿Qué desafíos está planteando ello para que la regulación sea en igualdad de condiciones?

Yo lo que te puedo decir para contestar a eso es lo siguiente: el objetivo es que el afiliado tenga un mejor servicio, un mejor retorno y un menor costo. El objetivo no es que ingresen más competidores. Si ingresan es porque van a dar un buen servicio y, obviamente, en las mismas condiciones. Bajo esos principios, es que nosotros vamos a diseñar el reglamento correspondiente después del reglamento operativo. Hay algunos elementos que considerar y vamos a tratar. Pero ese es el punto: el objetivo central es el afiliado, el objetivo central no es la competencia.

—Eso implica darle garantías de solvencia de las entidades que ingresen al nuevo sistema.

Mira, hay un principio que no debemos olvidar y que lo considera la ley. La separación patrimonial. Una cosa es el ahorro de los afiliados y otra cosa, completamente separada y distinta, es el patrimonio de una AFP. Esa separación patrimonial debe respetarse.

—¿Esa concepción se traslada también a las divisiones de inversiones?

Claro, debe preservarse ese principio. Está en el reglamento, está en el tema del gobierno corporativo. Pero insisto, no olvidemos que el gran objetivo que es el afiliado.

—Una vez se aprobó la ley de reforma, el Congreso aprobó iniciativas para revertir disposiciones sobre edad de jubilación y régimen de jubilación anticipada. ¿Qué opinión le merece ello?

Es parte del proceso. Creo que deberíamos esperar a ver los resultados de la ley. Los dos temas son importantes. Nuestra edad de jubilación es de 65 años. La edad efectiva es de 60 años. Reducir la edad a 50 años es muy poco. Cada persona tiene derecho a proponer lo que considere, pero analizando técnicamente, 50 años de edad es una referencia bastante corta. Porque si vas a ahorrar 20 a 25 años para después mantenerte por 30 años, no hay cifra que cuadre. Es importante que la ley de reforma del sistema previsional peruano se implemente y salga el reglamento antes de se den cambios. Los cambios se pueden dar, pero lo importante es tener consistencia. Esto debe ser un engranaje muy fino.

—No somos el único país que está en medio de un proceso de reforma previsional. Ya con una ley aprobada, ¿cómo se ve Perú frente a los pares de la región?

Cada país, de acuerdo con no sólo su coyuntura sino con su arreglo institucional, está tratando de avanzar en determinadas reformas. Colombia ha introducido un sistema mixto que, según su gobierno, digamos, le va a permitir alcanzar determinados objetivos. Chile está tratando también de reformar. Nosotros reformamos el sistema en 1993 y ellos lo reformaron en 1981. Ellos han avanzado reforzando su pilar contributivo. Lo que no podemos olvidar es que cada país es distinto. Un país puede ser mucho más formal que nosotros, con lo cual tiene otro esfuerzo fiscal que hacer. Cada país tiene unas discusiones de reforma de pensiones que apuntan a eso, a mejorar el sistema privado. Otros nos miran con preocupación porque somos el país, lamentablemente, que más retiros ha tenido en toda la región. En nuestro caso, hemos querido resolver los problemas del país con los fondos de pensiones. Pero se tratan de temas que seguiremos discutiendo.

—La SBS prepublicó hoy una normativa sobre afiliación. ¿Qué facilitará entre los afiliados?

La idea es darle mayores facilidades y mayor reforzamiento de la atención a los afiliados.