Pérez Reyes en Comisión de Economía: “La posición del MEF no ha variado sobre los retiros masivos, pero entendemos la realidad de las familias”

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso anunció que este miércoles 17 de septiembre pondrá en agenda el debate y votación el octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La sesión inició a las 10:00 a.m., busca debatir los 24 proyectos legislativos que se han presentado desde diferentes bancadas a esta comisión.

Según un comunicado oficial de la comisión, se ha extendido una invitación a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y la Asociación de AFP para que presenten sus opiniones sobre los proyectos de ley que promueven esta iniciativa. En esta sesión, luego de decidir ampliar la agenda para incorporar más iniciativas legislativas, el ministro Pérez Reyes inició su alocución.

"Sabemos que la reforma de pensiones aprobada el año pasado reflejó el consenso entre el Poder Legislativo y Ejecutivo respecto a la necesidad de la situación preexistente. Estamos frente a la reforma previsional más importante desde los años 90. Nuestra opinión como Gobierno se basó en impacto benéfico de estas reformas y en las necesidades de los compatriotas”, explicó respecto a la Ley de modernización del sistema previsional o reforma de pensiones, que ha sido cuestionada en las últimas semanas.

Además, respecto a la posición del MEF comentó que la postura del MEF no ha cambiado. “Quisiera ser claro que mi opinión técnica como economista no ha variado, ni la posición del MEF que mantiene su postura sobre retiros masivos del fondo de pensiones, pero entendemos la realidad de muchas familias que enfrentan necesidades urgentes.

“En caso se aprueba, exhortamos a que piensen en su futuro, hagan uno uso responsable de sus fondos que alivian el presente pero pueden afectar el futuro de los trabajadores“, dijo en la sesión.

Como se recuerda, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien inicialmente se había opuesto férreamente a un octavo retiro hasta la semana pasada, esta mostró su respaldo a un nuevo retiro, aunque con la recomendación de que sea una medida responsable y solo para aquellos ciudadanos que lo necesiten con urgencia.

El titular del MEF señaló - hace unos días- que la economía peruana está preparada para manejar los impactos “transitorios” que pueda generar esta salida de fondos, la cual, podría alcanzar los S/ 26.320 millones y dejar a 8.6 millones de afiliados con saldo cero

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, cambió su postura. Después de haberse opuesto, ahora se alineó con la presidenta Boluarte, indicando que el retiro de fondos es una “facultad del ciudadano” y que el Ejecutivo apoyará la iniciativa.

Ambos ministros hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar una decisión “pensada y reflexionada”.

El fin de semana pasado, cientos de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra la reforma de pensiones y para exigir el retiro de sus fondos de la AFP.

