Un giro inesperado estaría dando el caso de la deflagración en el kilómetro 43 del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP), que ha dejado sin gas natural a taxistas, industrias y centrales térmicas en Lima y varias ciudades de la costa.

Y es que la información gráfica recopilada por este Diario sugiere que el accidente se habría debido a un error humano ocurrido mientras operarios de TGP realizaban labores de mantenimiento en el tubo.

De hecho, días atrás circuló en redes sociales un video grabado por dos presuntos sobrevivientes del siniestro quienes relatan, visiblemente emocionados, la terrible experiencia que experimentaron mientras realizaban trabajos en la válvula del kilómetro 43 del gasoducto, en el sector de Saringabeni.

Se trataría de dos operarios de la zona, contratados para realizar tareas de apoyo para TGP.

“Acabamos de escapar de la explosión (deflagración) de la fuga de gas de la válvula (…) Gracia a Dios hemos escapado de esto que nos ha pasado y ahorita estamos en medio del bosque y no sabemos a dónde ir”, refiere uno de ellos, quien se presenta a sí mismo como Ismael Villavicencio.

Este testimonio se vería reforzado por fotos aéreas tomadas luego del incidente. En ellas se visualizan las labores de mantenimiento que la empresa habría venido realizando en el momento de la deflagración.

Foto tomada desde el aire luego de la deflagración. Muestra las zanjas rectangulares que los operarios habrían realizado durante las labores de mantenimiento antes del incidente.

La foto de arriba muestra, en efecto, una excavación (zanja) abierta, suelo removido y 'piping’ expuesto, evidencia de que la deflagración ocurrió en un punto intervenido por humanos y que la ruptura en el tubo no fue espontánea.

De acuerdo a los especialistas consultados, dichas labores coincidirían con trabajos de inspección RBI (Risk Based Inspection) en la válvula cuando ocurrió la fuga de líquidos y el posterior siniestro.

¿A qué se debería esta inspección? José Mansen, experto en seguridad de hidrocarburos, observa que la empresa habría advertido la existencia de un problema en la válvula, razón por la cual envío un equipo a revisar.

La fuga, entonces, habría ocurrido mientras se realizaban las labores de mantenimiento en la válvula.

“Las evidencias visuales: intervención humana, excavación, bypass y manipulación de válvulas, sugieren que el error operacional o mala praxis es una probabilidad mayor que una falla natural del ducto”, apunta otro experto consultado para este informe.

TGP señaló a éste y otros medios de comunicación que desconocía la causa raíz del accidente porque aún no había podido acceder completamente a la zona siniestrada debido a las llamas, que aún no ceden.

Deflagración a la altura del kilómetro 43 del ducto de TGP, tomada poco después del incidente.

Este Diario preguntó a la empresa, a la luz de la nueva evidencia surgida, si es cierto que el accidente ocurrió mientras se realizaban labores de mantenimiento. Al cierre de este artículo no obteníamos respuesta.

Cabe señalar que la Fiscalía de La Convención (Cusco) ha abierto una investigación preliminar a TGP para esclarecer responsabilidades por los posibles delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, a raíz de la deflagración.

De hecho, el fiscal provincial de La Convención, Óscar Benavides Luna, dio a conocer hoy que la deflagración se produjo mientras el personal de TGP se encontraba en la zona del siniestro. Dichas personas fueron evacuadas, dijo a Exitosa.

“El sitio donde ha habido la deflagración ha habido personal trabajando y han sido evacuados. No sé si la evacuación ha sido por afectación o pro prevención, no podemos tener esa certeza. Tampoco podemos tener la certeza de si ha sido un accidente o una falta de mantenimiento, u otras causas”, dijo Benavides.