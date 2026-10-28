El ecosistema fintech peruano cuenta con 318 empresas mapeadas, distribuidas en 12 categorías y con presencia en nueve regiones del país. Su desarrollo, sin embargo, sigue altamente concentrado: el 93% de las fintechs identificadas se encuentra en Lima, según los primeros resultados del Mapa Fintech del Perú, iniciativa desarrollada por Damma Legal Advisors en alianza con Legal Paradox (México).

A diferencia de los estudios tradicionales, que ofrecen una fotografía periódica del mercado, el Mapa Fintech del Perú fue concebido como una plataforma viva: las propias empresas se registran y actualizan su información de forma continua, lo que permite seguir en tiempo real quiénes participan del ecosistema, dónde operan y en qué verticales se desarrollan.

El mapa muestra que lending es la principal vertical del mercado peruano, seguida por pagos, un segmento que ganará protagonismo conforme avance la modernización del sistema financiero. Durante la presentación se destacó que pagos digitales, Open Finance y Banking as a Service (BaaS) están reconfigurando la siguiente etapa del ecosistema local. La herramienta también hace visibles nichos emergentes con pocos competidores: Open Finance (9 fintechs), Proptech (7) y Crowdfunding (7).

Para Álvaro Castro Lora, socio de Damma Legal Advisors, disponer de esta información es clave para identificar oportunidades de inversión y negocio en un momento en que el ecosistema local de venture capital enfrenta desafíos.

“Que esta información sea pública y que se pueda identificar y contactar a las compañías convierte al mapa en una brújula para los negocios. Perú tiene la oportunidad de aprovechar los próximos meses para enriquecer esta información y entender mejor dónde están las oportunidades del ecosistema”, señaló.

Uno de los elementos determinantes en la evolución del mercado peruano es la llegada acelerada de empresas internacionales. Javier Salinas, presidente de la Asociación Fintech del Perú, indicó que el 45% de las fintechs que operan en el país son de origen extranjero y que, entre las solicitudes recibidas por la asociación este año, cerca del 60% corresponde a compañías del exterior.

El mapa evidencia, además, una asimetría estructural: la concentración del 93% de la oferta fintech en Lima. Mientras la capital absorbe la mayor parte del capital y la infraestructura, las necesidades asociadas a la informalidad, la conectividad y la inclusión financiera en las regiones abren espacio para soluciones como inventarios tokenizados, pagos con stablecoins y pruebas de dinero digital en zonas de baja conectividad.

Inteligencia de negocios desde Latinoamérica

La plataforma forma parte de una estrategia regional de Legal Paradox, firma que opera en México desde 2017 y que construyó el Mapa Fintech de ese país en 2018, tras la publicación de la Ley Fintech. Hoy el mapa mexicano documenta más de 800 empresas con su estatus regulatorio, incluyendo las publicaciones de las autorizaciones correspondientes en el Diario Oficial de la Federación; a México se sumó Colombia y ahora Perú.

Carlos Valderrama, socio fundador de Legal Paradox, explicó la lógica de la plataforma. “Un PDF anual describe un ecosistema que ya cambió. El Mapa Fintech es una plataforma viva: las empresas se registran y actualizan su información, y cualquiera puede ver hoy quién opera, dónde y en qué vertical”.

Sobre las lecciones del mercado mexicano, añadió: “Lo que aprendimos en México es que la información abierta y actualizada cambia decisiones: dónde invierte un fondo, con quién se alía un banco, qué nicho sigue vacío. Según el Mapa Fintech, las entidades autorizadas bajo la Ley Fintech mexicana han acreditado más de 3,600 millones de pesos solo en capital mínimo regulatorio; si se suman los neobancos surgidos de instituciones tradicionales y los nuevos, la cifra supera los 20,000 millones.Perú tiene 314 fintechs mapeadas y el 93% está en Lima; el 45% son extranjeras. Esos dos datos, juntos, dicen dónde está la siguiente etapa: en las regiones, en pagos digitales y en open finance, con competidores que aún se cuentan con una mano. Con Damma Legal Advisors ponemos el mapa a disposición del mercado peruano con la misma regla que en México: datos públicos, fuente verificable y actualización continua. La meta es cubrir toda Latinoamérica en 2027; el resto del mundo viene después”.