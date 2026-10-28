El 45% de las fintechs que operan en el país son de origen extranjero; Open Finance, pagos digitales y Crowdfunding son los nichos emergentes con menos competidores. Foto. EC.
El 45% de las fintechs que operan en el país son de origen extranjero; Open Finance, pagos digitales y Crowdfunding son los nichos emergentes con menos competidores. Foto. EC.
Por Redacción EC

El ecosistema fintech peruano cuenta con 318 empresas mapeadas, distribuidas en 12 categorías y con presencia en nueve regiones del país. Su desarrollo, sin embargo, sigue altamente concentrado: el 93% de las fintechs identificadas se encuentra en Lima, según los primeros resultados del Mapa Fintech del Perú, iniciativa desarrollada por Damma Legal Advisors en alianza con Legal Paradox (México).

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