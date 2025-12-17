El ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, informó que el país mantiene conversaciones avanzadas con seis compañías como Fly Level, Turkish Airlines, Emirates y el Grupo Lufthansa.

“La aerolínea Fly Level tiene previsto iniciar operaciones con la apertura de la ruta Barcelona–Lima–Barcelona, lo que fortalecerá la conectividad directa entre el Perú y Europa, ampliando las opciones para pasajeros, turismo y comercio”, afirmó.

Asimismo, subrayó que el cobro de la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no ha afectado a las nuevas aerolíneas por operar o expandirse en el país.

Como muestra de ello, destacó que Copa Airlines ha proyectado incrementar hasta 49 frecuencias semanales desde enero de 2026, y ha manifestado su interés en seguir ampliando su presencia en el mercado peruano.

A ello se suma que Air France aumentará la frecuencia de sus vuelos en la ruta París–Lima, pasando de 7 a 10 vuelos semanales a partir de junio de 2026, mientras que delegaciones comerciales y misiones exploratorias evalúan nuevas oportunidades de conectividad aérea con el Perú.

El ministro también resaltó que, en este mes de diciembre, se han inaugurado nuevas rutas internacionales como Lima–Iguazú, operada por Flybondi, así como vuelos directos a Toronto y Montreal con Air Canada, y a Salt Lake City con Delta Airlines.

“Cada nueva frecuencia aérea genera alrededor de 300 empleos directos, indirectos e inducidos, dinamizando la economía, fortaleciendo el turismo y creando mayores oportunidades para los peruanos”, puntualizó el titular del MTC.