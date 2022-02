Conforme a los criterios de Saber más

El Perú logró un récord exportador durante el 2021 y sumó despachos por US$ 56.241 millones, un crecimiento de 34,9% en las exportaciones, respecto al mismo período de 2020, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En ese periodo 8.573 empresas exportaron 4.805 productos a 170 mercados en los cinco continentes. Además, si hablamos de las expectativas que se tiene de cara al 2022, la meta para las exportaciones totales, bajo un escenario conservador, es superar los US$ 64.000 millones y los 8.700 exportadores.

En 2021, nuestro país se mantuvo como el líder mundial en exportaciones de arándanos, uvas, espárragos y quinua, así como número uno en ventas de antracitas a nivel de América Latina y el Caribe. Además, se ubicó en el segundo lugar en envíos de paltas frescas, y otros productos como la pota procesada, alcachofa en conserva y castañas peladas frescas.

Además, Perú se mantuvo en el podio internacional gracias a su exitosa comercialización de productos pesqueros como pota congelada, concha de abanico. También aparecen el mango congelado, la mandarina wilkings, capsicum enteros y palmitos en conserva.

Por otro lado, nuestro país se colocó en cuarto lugar por el volumen exportado de mangos frescos, filete de trucha congelada, madera moldurada y ácido bórico. En tanto, gracias a los resultados del año pasado, Perú se ubicó entre los cinco mejores exportadores de jengibre (kion) y aceite de palma de América Latina y el Caribe.

Respecto a los sectores productivos, en agronegocios lideraron los envíos frescos de uvas (US$ 1.260 millones), arándanos (US$ 1.208 millones) y paltas (US$ 1.084 millones); mientras que en pesca aumentó el comercio exterior de congelados de potas y calamares (US$ 593 millones); langostinos (US$ 251 millones) y conchas de abanico (US$ 123 millones).

De otro lado, en manufacturas, sobresalieron los alambres de cobre (US$ 401 millones), fosfato de calcio (US$ 304 millones) y zinc sin alear (US$ 280 millones); y en vestimenta, los t-shirts (US$ 503 millones) y camisas de puntos de algodón (US$ 119 millones). Por último, la animación, marketing digital, fintech, software y videojuegos se destacaron como los principales servicios modernos en 2021.

Impulso regional

Durante enero y diciembre del 2021, fueron 20 regiones de nuestro país quienes incrementaron el total de sus exportaciones, mientras que 12 de ellas lograron resultados históricos en sus envíos al exterior (Ica, Arequipa, La Libertad, Piura, Moquegua, Apurímac, Puno, Cusco, Lambayeque, Ayacucho, Ucayali y Amazonas).

Este desempeño se expresa, por ejemplo, en las cifras alcanzadas por Ica (US$ 5.625 millones), Arequipa (US$ 5.310 millones), Áncash (US$ 4.668 millones), La Libertad (US$ 3.883 millones) y Moquegua (US$ 3.064 millones), quienes lideran el ranking de exportaciones no minero energéticas registradas a nivel nacional.

Asimismo, con relación al mismo sector, Madre de Dios resaltó como la región con el mayor crecimiento entre el 2020 y 2021 (+107%), tras brillar por la venta internacional de productos como nueces amazónicas y madera moldurada, siendo seguida por Ucayali (+97,4%), Huancavelica (+60,7%), Puno (+59,1%) y Ica (+52,5%).

Durante la presentación de los “Resultados de Exportaciones Perú 2021″, también se confirmó que Estados Unidos (US$ 5.238 millones), China (US$ 2.237 millones), Países Bajos (US$ 1.538 millones), Chile (US$ 1.242 millones) y Ecuador (US$ 863 millones) son los cinco mercados más importantes de los envíos peruanos no minero energéticos.

De acuerdo al ranking de regiones con mayor volumen exportador, los productos más demandados del sector anterior son los siguientes: uvas frescas, jibias y fosfatos de calcio (Piura); arándanos rojos, paltas y harina de pescado (La Libertad); uvas y espárragos frescos (Ica); harinas, grasas y aceite de pescado (Áncash) y arándanos rojos, paltas y uvas frescas (Lambayeque).

Desarrollo inclusivo

El titular del Mincetur, Roberto Sánchez señaló que el gobierno peruano continuará contribuyendo al desarrollo inclusivo de las exportaciones y aprovechar la red de acuerdos comerciales, apoyando en particular, a las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras y con potencial exportador de todas las regiones del país.

Afirmó que, desde el Mincetur y Promperú, se desarrollan e impulsan diversos programas y acciones, como la Ruta Productiva Exportadora, el Programa de Fortalecimiento de Capacidades, los programas de desarrollo de cadenas de valor regionales, el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI), entre otros

“Desde Promperú seguiremos impulsando este año las campañas de posicionamiento de la oferta exportable nacional en los mercados más competitivos del mundo, a través de las marcas sectoriales; así como incentivar a nuestros exportadores a formar parte del programa de licenciatarios de la Marca Perú”, explicó.

