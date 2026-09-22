Elmer Cuba
Elmer Cuba
Por Redacción EC

Perú busca aprovechar su posición como productor de minerales críticos y potencia agroexportadora para ganar un papel más relevante en dos de las principales tendencias de la economía mundial: la transición energética y la seguridad alimentaria. Así lo planteó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante una exposición ante el Atlantic Council en Nueva York, en el marco de las actividades paralelas a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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