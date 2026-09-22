Perú busca aprovechar su posición como productor de minerales críticos y potencia agroexportadora para ganar un papel más relevante en dos de las principales tendencias de la economía mundial: la transición energética y la seguridad alimentaria. Así lo planteó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, durante una exposición ante el Atlantic Council en Nueva York, en el marco de las actividades paralelas a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Nuestro país ocupa una posición única en la convergencia de algunas de las tendencias económicas y estratégicas más relevantes del mundo actual”, señaló Cuba. El titular del MEF sostuvo que las condiciones económicas del Perú le permiten participar en ambas tendencias globales, tanto por su producción de minerales críticos para la transición energética como por su capacidad agroexportadora.

Durante su presentación, Cuba destacó que el país viene desarrollando infraestructura, cadenas de suministro, instituciones y asociaciones que, según señaló, son necesarias para competir en la economía global.

En esa línea, afirmó que la fortaleza económica del Perú le permite estar preparado para “ser un socio confiable de los Estados Unidos”.

La exposición se realizó en el Atlantic Council, centro de análisis y debate sobre asuntos internacionales y relaciones económicas y estratégicas, como parte de la agenda de la delegación peruana durante su visita a Nueva York.

Cuatro ejes de trabajo con el BID

En paralelo, Cuba acompañó a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en una reunión con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), también en Nueva York.

Según explicó el ministro, el encuentro permitió reafirmar la colaboración entre el organismo multilateral y el Perú y establecer cuatro ejes de trabajo: educación, infraestructura, prevención frente al fenómeno El Niño y modernización del Estado.

El viceministro de Hacienda, Erick Lahura, sostuvo además reuniones con representantes del BID para abordar la adaptación frente al cambio climático, el fortalecimiento de la resiliencia del país y las alternativas para enfrentar fenómenos climáticos extremos.

La delegación peruana mantiene durante esta semana reuniones con clasificadoras de riesgo, agentes del sector financiero, organismos multilaterales y empresas mineras y energéticas que operan en el país.

Las actividades forman parte de la agenda de la delegación peruana durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.