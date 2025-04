Las pequeñas y medianas empresas (pymes) del Perú tendrán una oportunidad importante en el próximo evento Perú Business Fest, que se realizará del 26 al 28 de junio en el Parque de la Exposición. Este evento busca crear un entorno dinámico para que los empresarios tengan acceso a recursos financieros y herramientas que les permita mejorar su productividad y ser más competitivos a nivel internacional.

En la presentación del evento, Jorge Velarde, presidente del directorio de Cofide, anunció que la sociedad mercantil que gestiona los fondos del Estado, definió a los sectores que busca apoyar y están dispuestos a aprobar garantías de cartera, asumiendo el 50% del riesgo financiero que coloquen los bancos y cajas en el marco de la transformación digital e innovación que va a proponer Perú Business Fest.

“Mientras otros países tienen programas para apoyar a sus pequeñas empresas en la transformación digital, nosotros no podemos darnos el lujo de quedarnos atrasados”, sentenció Velarde.

Jorge Velarde, presidente del directorio de COFIDE | Foto: Julio Reaño

A su turno, la gerente de Desarrollo e Innovación de Cofide, Aimi Yamamura, recalcó que este programa piloto de garantías será para las empresas que participen del Perú Business Fest.

“Estamos apostando por la confianza en estos empresarios. Lo que queremos es que se concreten negocios, que encuentren soluciones que necesitan y, a la par, financiamiento”, precisó.

Pymes y digitalización

“Hoy más que nunca el Perú necesita creer en su fuerza productiva y en nuestro país ese es el rostro de la micro, pequeña y mediana empresa”, resaltó durante el evento de presentación del Perú Business Fest, Ana María Choquehuanca, exministra de Producción.

“Las pymes de manufactura en el Perú están en problemas ahora y lo que nosotros tenemos que hacer es dirigirnos hacia lo que necesitamos. Ir a las regiones donde la fotografía de las pequeñas empresas habla del olvido”, precisó.

Saul Chrem, ceo de Xertica, Ana María Choquehuanca, exministra de la Producción, Miguel Montalbán, experto en negocios | Foto: Julio Reaño

La extitular de Produce comentó que uno de los principales obstáculos que enfrentan las pymes del Perú es el acceso al mercado, financiamiento y el analfabetismo digital.

Saul Chrem, CEO de Xertica.ai, recalcó también que hoy no se puede tener una empresa sin tecnología, por lo que es clave para las pymes la digitalización. “La transformación digital es una estrategia clave para el crecimiento de cualquier empresa, no solamente para las pequeñas empresas, sino también para las micros y grandes empresas. Ya no es una opción estar fuera de los canales digitales”, puntualizó.

Presentación del Perú Business Fest | Foto: Julio Reaño