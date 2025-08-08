Perú, Chile, Argentina y EE.UU. impulsan crecimiento de ingresos de Cencosud en 5,3% en segundo trimestre del 2025

Cencosud S.A. reportó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025, con ingresos por US$4.405 millones, lo que representa un crecimiento de 5,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

Excluyendo el efecto de hiperinflación en Argentina, los ingresos de la compañía aumentaron 7,2%. Este desempeño fue impulsado por el crecimiento de ingresos en todas las unidades de negocios en Chile, Argentina, junto con una aceleración en Colombia, que registró la mayor alza en ventas desde el año 2022.

En el caso de Estados Unidos, los ingresos crecieron de manera histórica (+9,0% en dólares, moneda local) por la apertura de tres nuevas tiendas. “Este trimestre destacamos avances relevantes en nuestros negocios y prioridades estratégicas en todos los países donde operamos. Seguimos avanzando con determinación en nuestra estrategia y en el fortalecimiento de nuestro Ecosistema de Retail multiformato”, estuvo el Gerente General Corporativo de Cencosud, Rodrigo Larraín.

En cuanto a la utilidad neta de Cencosud, alcanzó los US$109 millones, mientras que la Utilidad Líquida Distribuible fue de US$73,7 millones, reflejando un incremento interanual de 10,1%.

En tanto, el Ebitda Ajustado consolidado registró una disminución de 5,5% interanual, debido principalmente al impacto contable de los ajustes por hiperinflación en Argentina. Al excluir este efecto, el Ebitda Ajustado mostró una expansión real de 1,3% interanual, reflejando la resiliencia del negocio.

Centrándose en Perú, Cencosud mantiene su crecimiento en ingresos y rentabilidad, logrando el mayor margen Ebitda Ajustado para un segundo trimestre en su historia, alcanzando un 11,8%. Destaca el incremento de la venta online de 35,5% comparado con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, en el negocio de supermercados, el Same Store Sales, por su parte, registró una expansión por sobre la inflación interanual, llegando al 2,8% a/a.