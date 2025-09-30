Renta 4 Research presentó su reciente informe sobre la evolución de los bonos bancarios en Latinoamérica, destacando que el sistema financiero peruano se mantiene como el más sólido de la región, pese a la volatilidad política.

El estudio subraya que la fortaleza de los bancos peruanos, en especial BCP e Interbank, radica en su bajo nivel de préstamos en problemas y en sus altos niveles de provisiones, factores que los preparan para enfrentar cualquier eventualidad política o económica.

“Si bien la incertidumbre política puede generar volatilidad en el corto plazo, esto abre ventanas de inversión atractivas de cara al 2026”, señaló el informe. En ese sentido, Renta 4 recomienda tomar posiciones en los bonos subordinados del BCP con vencimiento en 2035, junto con alternativas en México como los bonos subordinados de BBVA México (2038) y los junior subordinados de Banorte con call en 2029.

Perspectivas macroeconómicas favorables

El reporte también proyectó que la economía global crecerá 2,8% en 2025 y alcanzará 3,1% en 2026, impulsada por mercados emergentes, con Latinoamérica expandiéndose alrededor de 2,9%. En este contexto, Perú se diferencia al mantener la inflación por debajo del rango meta de su banco central con un crecimiento económico superior al 3,0%, consolidando así su atractivo frente a inversionistas internacionales.

Asimismo, se espera que la demanda de cobre y oro, principales productos de exportación, continúe en ascenso gracias al dinamismo de China y EE. UU., favoreciendo los términos de intercambio del país.

Inversiones históricas en infraestructura y minería

El informe resaltó que, por primera vez, las inversiones en el Perú superarán los US$50.000 millones, con megaproyectos como Tía María, Zafranal, Chavimochic III y el Anillo Vial Periférico, lo que refuerza la estabilidad de mediano y largo plazo de la economía.