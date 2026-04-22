El Perú en el marco de la Iniciativa Patrimonio Natural del Perú (PdP), consolidó su estrategia ambiental frente al cambio climático al asegurar US$37,5 millones del Fondo Verde para el Clima, el principal mecanismo financiero internacional destinado a esta causa.

Este logro ha sido impulsado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y sus aliados.

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El financiamiento forma parte de un paquete total de US$74.5 millones destinado a fortalecer la gestión de 25 áreas naturales protegidas y 8 zonas de amortiguamiento en la Amazonía, beneficiando directamente a más de 33 mil personas, principalmente de pueblos indígenas.

El anuncio se realizó en el marco de la Reunión de Jefes de Áreas Naturales Protegidas 2026, que congrega a los responsables de las 78 ANP del país, donde se destacó el rol de este financiamiento para cerrar brechas históricas en la sostenibilidad del sistema de conservación.

“Hoy el Perú se convierte en un ejemplo para la comunidad internacional de lo que se puede lograr tras años de diálogo y construcción conjunta. Este financiamiento del Fondo Verde para el Clima es el resultado de más de siete años de trabajo sostenido entre el Estado, la cooperación internacional y las comunidades”, afirmó la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Carmen Inés Vegas Guerrero.

El proyecto “Patrimonio Natural del Perú – Amazonía y Clima” permitirá intervenir en 15,8 millones de hectáreas, casi el 18 % de la Amazonía nacional, evitar la emisión de 1,8 millones de toneladas de CO₂ y fortalecer la resiliencia climática de ecosistemas y comunidades.

“El Perú está demostrando que la conservación no es un costo, sino una inversión estratégica para el desarrollo”, sostuvo el presidente ejecutivo del Sernanp, José Carlos Nieto Navarrete. Añadió que el principal reto es gestionar las amenazas externas a las áreas protegidas e integrar a las poblaciones locales: “Hemos decidido conservar con la gente, convirtiendo estos espacios en motores de desarrollo local y resiliencia climática”.

El modelo incorpora mecanismos de sostenibilidad financiera a 25 años, como turismo sostenible, compensaciones ecosistémicas y MERESE, posicionando a las ANP como plataformas de generación de valor económico y social.

“Lo que está logrando el Perú refleja una madurez institucional poco común en la región, con un modelo donde el Estado, las comunidades y la cooperación trabajan de manera articulada desde el nivel central hasta el territorio, posicionando al país como un referente que otros ya empiezan a seguir”, sostuvo Roberto Troya, vicepresidente senior y director para América Latina y el Caribe de WWF.

Desde el territorio, las organizaciones indígenas destacaron el enfoque del proyecto. “Este logro marca un cambio de fondo: los pueblos indígenas no somos beneficiarios, somos socios en la implementación. Cuando el financiamiento llega al territorio, se traduce en resultados reales: comunidades mejor preparadas, protección de los bosques y mejores condiciones de vida”, afirmó Oseas Barbarán Sánchez, presidente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP).

Durante el evento, también participaron Esteban Morales Cama, representante de la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Kurt Holle, representante País WWF Perú; Antón Willems Delanoy, director ejecutivo de Profonanpe, así como directores y funcionarios del Sernanp.