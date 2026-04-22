Resumen

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El financiamiento forma parte de un paquete total de US$74.5 millones destinado a fortalecer la gestión de 25 áreas naturales protegidas y 8 zonas de amortiguamiento en la Amazonía. Foto: Rhett A. Butler para Mongabay.
El financiamiento forma parte de un paquete total de US$74.5 millones destinado a fortalecer la gestión de 25 áreas naturales protegidas y 8 zonas de amortiguamiento en la Amazonía. Foto: Rhett A. Butler para Mongabay.
Por Redacción EC

El Perú en el marco de la Iniciativa Patrimonio Natural del Perú (PdP), consolidó su estrategia ambiental frente al cambio climático al asegurar US$37,5 millones del Fondo Verde para el Clima, el principal mecanismo financiero internacional destinado a esta causa.

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