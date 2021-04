Conforme a los criterios de Saber más

Perú cuenta con una cartera de 39 proyectos mineros-energéticos estimados en más US$ 25,000 millones para el periodo de 2021-2025, informó este jueves el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Según el estudio “Cartera de Proyectos de Inversión en Energía & Minería” que elaboró el IEDEP, estas iniciativas representan alrededor del 2% del PBI acumulado para dicho periodo y que pertenecen a inversiones privadas.

Según la publicación del IEDEP, el rubro minero concentra la mayor participación de estos proyectos con un 46,3% y que podrían inyectar a la economía peruana US$ 11.753 millones tras la construcción de 13 iniciativas.

Entre los principales proyectos destacan: Los Chancas (US$ 2.600 millones) ubicado en Apurímac, Michiquillay (US$ 2.500 millones) en Cajamarca, Yanacocha Sulfuros (US$ 2.100 millones) en Cajamarca, Zafranal (US$ 1.263 millones) en Arequipa, Trapiche (US$ 973 millones) en Apurímac, Corani (US$ 579 millones) en Puno, Magistral (US$ 480 millones) en Áncash y San Gabriel (US$ 422 millones) en Moquegua.

Asimismo, en el rubro de electricidad hay potencial para construir 24 proyectos valorizados en US$ 9.489 millones. En este sector se ha identificado un grupo de 14 proyectos que podría iniciar operaciones en el periodo 2021-2024 cuyo monto suma US$ 5.706 millones.

Se espera para el 2021 que ProInversión adjudique dos proyectos de electricidad por US$ 211 millones, uno de ellos comprendido en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC). De esta manera, quedarían en espera siete proyectos del PNIC que significan inversiones por US$ 3.412 millones.

También se encuentra el Plan de Inversiones en Transmisión aprobado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) por más de US$ 160 millones.

En el sector de Hidrocarburos se tiene 2 proyectos con inversiones estimadas en US$ 4.142 millones. En ese sentido, el próximo Gobierno deberá promover las adjudicaciones de la masificación del Uso de Gas Natural para el Centro y Sur del Perú en el 2021 valorizado en US$ 200 millones y el Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur del País, costeado en US$ 3.942 millones.

La CCL consideró que para reactivar la economía del país tras la pandemia del COVID-19 es necesario que el próximo gobierno priorice y genere un entorno favorable para la ejecución de importantes proyectos de inversión, lo que contribuirá a una mayor recaudación fiscal.