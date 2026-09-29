De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, esta evolución positiva, mejor a la esperada, se debió al sostenido aumento de los ingresos fiscales, impulsados por el dinamismo de la demanda interna y los altos precios de los minerales y de un gasto público con una expansión menor a la prevista, en especial la menor inversión pública del Gobierno Nacional. Foto: GEC.
De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, esta evolución positiva, mejor a la esperada, se debió al sostenido aumento de los ingresos fiscales, impulsados por el dinamismo de la demanda interna y los altos precios de los minerales y de un gasto público con una expansión menor a la prevista, en especial la menor inversión pública del Gobierno Nacional. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las cuentas fiscales vienen mostrando una evolución positiva en lo que va del año. Así, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses a agosto 2026 se situó en 1,0% del PBI, mostrando una importante mejora respecto del déficit de 2.2% del PBI registrado al cierre del 2025, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

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