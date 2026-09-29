Las cuentas fiscales vienen mostrando una evolución positiva en lo que va del año. Así, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses a agosto 2026 se situó en 1,0% del PBI, mostrando una importante mejora respecto del déficit de 2.2% del PBI registrado al cierre del 2025, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank, esta evolución positiva, mejor a la esperada, se debió al sostenido aumento de los ingresos fiscales, impulsados por el dinamismo de la demanda interna y los altos precios de los minerales y de un gasto público con una expansión menor a la prevista, en especial la menor inversión pública del Gobierno Nacional.

“Nuestra proyección para fines del 2026 es que el déficit fiscal se sitúe alrededor de 1,7% del PBI, cumpliendo por segundo año consecutivo la meta oficial, fijada en 1,8% del PBI”, sostuvo Scotiabank en su informe. Además, se precisó que el gasto público, tanto el corriente como la inversión pública, es estacionalmente más alto en el segundo semestre, lo que junto al crédito suplementario por S/8.000 millones que solicitará el Ejecutivo al Congreso, para seguridad y obras de prevención frente al fenómeno de El Niño, llevarían al déficit fiscal a un gradual incremento en el último cuatrimestre.

“Prevemos que continúe el dinamismo de los ingresos tributarios, liderados por los altos precios del cobre, gracias a su papel clave en transición energética, expansión de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial y las restricciones en la oferta global, y al sostenido dinamismo de la demanda interna -sustentada en la mejora de expectativas empresariales y del consumidor”, agregó Scotiabank.

Ingresos fiscales

Los ingresos corrientes del Gobierno General ascendieron a S/180.851 millones entre enero y agosto del 2026, mayores en 16,8% respecto a igual período del 2025. Este desempeño se sustentó principalmente en el aumento de ingresos tributarios (+18,0%), gracias a los mayores pagos realizados por las empresas mineras, Impuesto a la Renta e Impuesto Especial a la Minería, la expansión de la demanda interna, reflejada en los mayores pagos por IGV e ISC- y los pagos asociados a las apuestas deportivas y servicios digitales. De otro lado, los ingresos no tributarios (+12,6%) fueron impulsados por los pagos de regalías mineras, que se duplicaron, ante el alza en el precio de los minerales.

Los ingresos por Impuesto a la Renta-IR (+18,7%) fueron impulsados básicamente por los pagos a cuenta procedentes de empresas, que alcanzaron S/29.121 millones (+38,2%), de los cuales S/9.850 millones (+129,3%) correspondió a empresas mineras, ante mayores utilidades asociadas a altos precios de metales, y S/17.763 millones (+17,7%) provino de empresas vinculadas a la demanda interna, en especial Comercio y Servicios,

De otro lado, los pagos por IR proveniente de las personas naturales ascendieron a S/16.556 millones (+17,9%), resaltando los tributos de quinta categoría pagados por los trabajadores formales dependientes (+11,3%), como resultado del aumento del empleo y los ingresos, así como ingresos de segunda categoría (+42,0%), asociados a la mayor distribución de dividendos.

La recaudación por IGV (+13,6%) fue liderada por la mayor recaudación por IGV interno (+14,4%), en línea con la evolución del consumo privado, lo que impulsó las ventas minoristas en sectores como comercio y servicios. De otro lado, los ingresos por IGV a las importaciones (+12,4%) se favorecieron por el mayor valor importado, en especial bienes de consumo y de capital. Los ingresos por el Impuesto Selectivo al Consumo-ISC (+16,2%) se vieron impulsados principalmente por mayores ventas de cervezas, gaseosas, bienes importados, así como el aplicado a los juegos y apuestas deportivas a distancia -que pasó de S/22.5 millones en agosto 2025 a S/44.2 millones en agosto 2026.

Gasto público

El gasto no financiero del gobierno general alcanzó S/159.824 millones (+7,9%) entre enero y agosto del 2026. Este incremento se sustentó en el mayor gasto corriente, y, en menor medida, por la mayor ejecución de la inversión pública

Mientras que el gasto corriente (+12,1%) se expandió liderado por el mayor pago por remuneraciones (+11,6%), en especial a los trabajadores de los sectores Interior, Educación, Salud, Justicia y Defensa. Además, se registró un mayor egreso por la compra bienes y servicios (+13,0%), en especial del Gobierno Nacional, resaltando los mayores pagos a trabajadores contratados bajo el régimen de locación de servicios, así como compras de suministros médicos. Adicionalmente, se registraron mayores pagos por adquisiciones de combustibles. De otro lado, el rubro transferencias (+11,6%) creció en parte por el pago de un laudo arbitral que el Estado Peruano perdió en el CIADI contra la empresa IC Power & Kenon Holdings Ltd. y que implicó un pago de S/688 millones.

La inversión pública (+10,4%) fue impulsada por el dinamismo en la ejecución de gobiernos regionales (+16,3%) y locales (+13,2%), destacando los proyectos financiados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, así como los proyectos con un monto de inversión mayor a S/10 millones. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por la caída en la inversión del Gobierno Nacional (-13,4%), resaltando el proyecto de Escuelas Bicentenario -cuya primera etapa ha culminado- y los proyectos a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Cabe anotar que entre enero y agosto se ha devengado gasto por S/3.090 millones en proyectos de gestión de riesgos de desastres e intervenciones extraordinarias por el Fenómeno El Niño, monto equivalente al 58% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según el BCR.

Finalmente, el rubro Otros Gastos de Capital (-47,9%) mostró una caída importante, explicada en parte porque en agosto de 2025 se registró el tercer honramiento de la garantía del crédito de comercio exterior del Banco de la Nación a Petroperú por S/557 millones, lo que no se repitió en agosto de 2026.