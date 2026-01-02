Maritza Saenz
Maritza Saenz

Escucha la noticia

00:0000:00
Perú declarado en rebeldía por no pagar laudo de US$ 91 millones por caso Chinchero, ¿cuáles serán las consecuencias para el país?
Resumen de la noticia por IA
Perú declarado en rebeldía por no pagar laudo de US$ 91 millones por caso Chinchero, ¿cuáles serán las consecuencias para el país?

Perú declarado en rebeldía por no pagar laudo de US$ 91 millones por caso Chinchero, ¿cuáles serán las consecuencias para el país?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, declaró en rebeldía al Perú por no cumplir, durante más de un año, con el pago de un laudo arbitral internacional de US$ 91 millones a favor de Kuntur Wasi, el concesionario a cargo del proyecto del aeropuerto de Chinchero.

TAGS