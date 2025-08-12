Perú e Indonesia firmaron el acuerdo comercial CEPA, ¿por qué es más importante que el TLC y qué beneficio traerá a nuestro país?

Este lunes, el Perú e Indonesia firmaron el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA, por sus siglas en inglés). Este tratado, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), beneficiará al 56% de productos peruanos enviados al país asiático, dado que contarán con un arancel cero una vez que entre en vigencia.

De acuerdo con el sector, a largo plazo, se espera que dicho porcentaje se eleve a un 86%, después de que algunos productos pasen por un periodo de desgravación.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“Con este nuevo mercado, estimamos un impacto positivo en sectores como el agrícola, manufacturas, químicos, entre otros“, expresó la titular del Mincetur, Desilú León, en un evento donde estuvo la presidenta Dina Boluarte y su homólogo en Indonesia, Sr. Prabowo Subianto.

CEPA, ¿igual a un TLC?

El Perú cuenta actualmente con 22 acuerdos comerciales, recuerda Rafael Zacnich, gerente de estudios económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

Además, están pendientes que entren en vigencia dos acuerdos: el recién firmado con Indonesia y el tratado de libre comercio (TLC) con Hong Kong, firmado en el marco del APEC 2024.

Como apuntó Zacnich, un acuerdo comercial puede ser de diversos tipos, no necesariamente es un TLC. En ese sentido, César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), sostuvo que el CEPA tiene un mayor alcance que el TLC .

El tratado de libre comercio busca la reducción o eliminación de aranceles de distintos productos, así como de las barreras de intercambio comercial en temas de bienes y servicios, explicó.

“Este acuerdo del CEPA incorpora compromisos más amplios, sean inversiones, compras públicas, propiedad privada, cooperación tecnológica, estándares laborales y ambientales, hasta la movilidad de personas. Es decir, hay una mayor integración económica y regulatoria”, señaló.

Imagen creada con inteligencia artificial

¿Cuándo puede entrar en vigencia el acuerdo entre Perú e Indonesia? Cabe recordar que con la firma el acuerdo no entra en vigencia inmediatamente, sino que falta otro proceso para ello.

García apuntó que falta la revisión legal y final, las traducciones respectivas del documento y la ratificación a través del Parlamento, lo cual podría llevar entre seis a doce meses para que se aplique plenamente.

El acuerdo contempla capítulos de trato nacional y acceso al mercado de bienes, reglas de origen y procedimientos de origen, defensa comercial, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, cooperación, solución de controversias, transparencia y asuntos institucionales y legales.

Beneficio del arancel cero

La firma del acuerdo comercial se da en el contexto de la política arancelaria de Estados Unidos. En ese sentido, Alonso Macedo, economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó que Indonesia afronta un 19% de tasa de arancel frente al país estadounidense.

Esta política de la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, está llevando a que diversos países se integren con otras regiones, apuntó.

Perú continúa con la integración comercial con Asia, como en la firma del TLC con Hong Kong y la actualización del TLC con China.

Además, Zacnich señaló que esto va a beneficiar a la agroexportación, que es uno de los principales sectores de los envíos del Perú a China.

“Indonesia tiene un nivel de arancel promedio alrededor de 4,5% y 4,6% para todos los productos agroindustriales, para uvas, manzanas, dátiles, arándanos y cerezas”, acotó.

Justamente, según data del Mincetur, al 2024 el agro representó el 79% de la canasta exportadora a Indonesia.

En la primera mitad del 2024, los envíos de cacao en grano superaron los resultados alcanzados el año pasado ante una cotización internacional récord.

Además, el principal producto exportado fue el cacao. “Indonesia consume mucho cacao peruano, principalmente en grano. A raíz del acuerdo, el cacao es uno de los productos que entrará sin ningún tipo de arancel. Hay oportunidad de potenciar la industria cacaotera peruana, pasar de granos a pasta, manteca, cacao en polvo y otros”, señaló Macedo.

Desde nuestra región, Perú es el tercer país con mayores envíos cacaoteros a Indonesia, agrega el especialista del IPE.

En el caso de exportaciones de uvas al país asiático, estamos también en tercer lugar, por debajo de China y Australia, complementa Zacnich.

El dato Indonesia representa el 0,5% del intercambio comercial de Perú con el mundo.

Otros productos beneficiados serán los frutos como los arándanos, los mangos y las paltas, añadió Macedo. Asimismo, en la pesca procesada se puede tener un alto potencial en el mercado indonesio, según García.

Justamente, el hecho de que el arancel sea 0% elevará la competitividad de este tipo de productos , consideró García.

Por otro lado, la balanza comercial entre Perú e Indonesia en el 2024 fue de US$646 millones, siendo un 30% exportaciones peruanas y el 70% importaciones.

¿Esta balanza puede inclinarse a nuestro favor luego de que entre en vigencia el CEPA? Para Macedo, es difícil determinar ello. Posiblemente se mantendría la balanza en favor de Indonesia, país desarrollado en manufactura y siendo el mayor productor de aceite de palma, comentó.

Zacnich apuntó que tener una balanza deficitaria no necesariamente es negativo. Complementó que alrededor de las importaciones fueron vehículos.

Por su lado, García sostuvo que se podría disminuir la brecha del intercambio comercial en favor del Perú.

“Con el CEPA, teniendo una estrategia de exportación clara y aprovechando la firma del tratado, hay una oportunidad de equilibrar la balanza comercial a nuestro favor y generar beneficios netos para el Perú en exportaciones no tradicionales”, expresó.

Añadió que con este acuerdo se puede aumentar las exportaciones de las regiones peruanas, consolidarlas y expandir las oportunidades comerciales en el país.