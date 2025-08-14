El ranking World’s Universities with Real Impact (WURI) 2025 ha posicionado a Centrum PUCP, la escuela de negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en el puesto 62 a nivel global en innovación educativa.

La institución también figura en tres categorías clave: desarrollo tecnológico, sostenibilidad y alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), consolidándose como referente en la región.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Además del posicionamiento global, Centrum PUCP, también fue destacada en la categoría de Technology Development and Application (puesto 60), SDG-Based Responses to Global Challenges (puesto 65), Funding for Sustainability (puesto 19) y Global Top 400 Innovative Universities ( puesto 62).

“Este reconocimiento reafirma nuestra propuesta de valor como una escuela de negocios con propósito. En Centrum PUCP creemos en una educación ética, con visión transformadora, que conecta con los grandes desafíos del presente. Apostamos por la sostenibilidad, la tecnología y la innovación empresarial como pilares de nuestra formación”, señaló la profesora Beatrice Avolio, Directora General (e) de Centrum PUCP.

Por su parte, Sandro Sánchez, Director de Acreditaciones y Rankings de Centrum PUCP, destacó que “estar presentes en este ranking, respaldado por el Institute for Policy and Strategy on National Competitiveness de Corea del Sur y la Hanseatic League of Universities, evidencia la solidez de nuestra estrategia institucional. Este reconocimiento nos permite proyectarnos globalmente como una institución comprometida con el impacto, la excelencia académica y la mejora continua, en línea con los más altos estándares internacionales”.

MÁS INFORMACIÓN:



¿Qué es el ranking Wuri?

El World’s Universities with Real Impact (Wuri) es un sistema de clasificación global que evalúa las contribuciones efectivas de las instituciones de educación superior a la industria y la sociedad. A diferencia de otros rankings centrados en publicaciones académicas o reputación histórica, WURI valora la innovación, la capacidad de adaptación y el impacto tangible que generan las instituciones educativas en el mundo real.