La exportación de legumbres peruanas sumó poco más de US$ 135 millones en el 2023, lo cual representó una ligera caída de 2,5% respecto al 2022, cuando la cifra superó los US$ 139 millones, informó el presidente del Comité de Menestras y otros Granos de la Asociación de Exportadores (ADEX), Jorge Fernández Gil.

Fue durante su ponencia ‘Menestras: Perspectivas mundiales del comercio de Legumbres’, llevada a cabo en la conferencia virtual ‘Las menestras: nutrir los suelos y a las personas’, organizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Midagri), en el marco del Día mundial de las Legumbres que se celebra el 10 de febrero de todos los años.

Fernández Gil señaló que hay un trabajo pendiente entre el sector público y privado a fin de aprovechar las oportunidades existentes. Mencionó el caso del frijol castilla en la Unión Europea, que en los últimos años estableció una serie de regulaciones para permitir su ingreso y el de otros productos más.

“Es un cultivo cuyos despachos disminuyeron por la presencia de pesticidas y metales pesados, propios de la tierra, pero tiene potencial. Como Comité de Menestras de ADEX estamos dispuestos a colaborar y desarrollar acciones conjuntas”, comentó.

También se refirió al tarwi, caracterizado por sus propiedades nutritivas y cuyo consumo se da principalmente en la zona andina del país.

“Es caro si se le compara con el tarwi chileno, pero tiene oportunidades en el segmento de consumidores que cuidan su alimentación. Es importante promover su producción y consumo”, apuntó.

Variedades

Según la Gerencia de Agroexportaciones de ADEX, la legumbre peruana con más demanda en el 2023 fue el gandul al sumar US$ 37 millones, aunque mostró una ligera contracción de 16,9%, respecto al 2022 (US$ 44 millones 602 mil). En segundo lugar, se ubicó la arveja con US$ 29 millones (-14%).

Otras fueron el frijol chino (loctao) con ventas por US$ 22 millones, el pallar (US$ 20 millones), el frijol castilla (US$ 8 millones), las habas (US$ 7 millones 900 mil) y el frijol común (US$ 4 millones 664 mil). Perú exportó también frijol canario, frijol adzuki, tarwi, zarandaja, panamito, frijol rojo, frijol negro, lentejas, frijol caballero y frijol redondo.

Mercados

El principal destino en el periodo analizado fue EE.UU. con US$ 47 millones 531 mil, registrando una caída de 16,7%. Le siguió Corea del sur con US$ 28 millones (variación de 109%), gracias a su mayor demanda de frijol chino (loctao).

También se ubicaron en el ranking República Dominicana, Reino Unido, Países Bajos, Colombia, Puerto Rico, España, Panamá, Canadá, Japón, Ecuador, Turquía, Francia, Chile, Francia, entre otros.

Procesadora Mejía S.A.C. lidera las empresas exportadoras de legumbres. Le siguen Fair Fruit Perú S.A.C., V&F S.A.C, Servicios Procesados Perú S.A.C., Intipa Foods S.A.C., Andes Alimentos & Bebidas S.A.C., Brolem Company S.A.C., FRG Farms S.A.C., Interloom S.A.C. y Agro Fergi S.A.C.