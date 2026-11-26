Con el objetivo de fortalecer las acciones de atención frente a los fenómenos climáticos extremos, especialmente ante El Niño 2026-2027, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) estableció nuevas líneas de trabajo con el Foro Internacional de Transportes, que permitirán acceder a asistencia técnica y experiencias internacionales en infraestructura resiliente, seguridad vial y conectividad.

La suscripción estuvo a cargo del ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherlini Casal, y el secretario general del Foro Internacional de Transportes, Young Tae Kim, durante una ceremonia realizada en la sede ministerial, en Lima.

“Esta Hoja de Ruta marca el inicio de una cooperación sostenida que fortalecerá nuestras capacidades institucionales y nos permitirá construir un sistema de transporte más seguro, moderno, competitivo y resiliente frente al cambio climático”, señaló el titular del MTC.

Uno de los principales temas abordados fue la atención de los efectos de los eventos climáticos extremos en carreteras, puertos, aeropuertos y vías férreas. En ese marco, el país podrá acceder a buenas prácticas internacionales sobre financiamiento del mantenimiento, adaptación de grandes infraestructuras y movilidad resiliente en ciudades intermedias y zonas rurales.

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El documento también contempla oportunidades de trabajo conjunto en logística, innovación y movilidad sostenible. Asimismo, permitirá promover la participación de especialistas peruanos en grupos de trabajo, mesas redondas e investigaciones para intercambiar conocimientos y fortalecer las capacidades técnicas del sector.

Como parte de su participación en el foro, el Perú logró que se incluyeran dos propuestas elaboradas por el MTC en el Programa de Trabajo 2027-2028. La primera está relacionada con corredores regionales y pasos de frontera resilientes e inteligentes, mientras que la segunda aborda un sistema para la seguridad de los motociclistas en países de ingresos bajos y medios.