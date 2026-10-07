China se consolida como principal proveedor de tecnología del Perú y concentra cerca del 92 % de las importaciones de tablets, además de liderar el abastecimiento de laptops y smartphones. (Foto: Pexel)
China se consolida como principal proveedor de tecnología del Perú y concentra cerca del 92 % de las importaciones de tablets, además de liderar el abastecimiento de laptops y smartphones. (Foto: Pexel)
Por Redacción EC

Las importaciones peruanas de productos tecnológicos mostraron un notable avance entre enero a julio del presente año, tras sumar US$1.709 millones, evidenciando un crecimiento de 46% respecto a su similar periodo de 2025, según informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.