Las importaciones peruanas de productos tecnológicos mostraron un notable avance entre enero a julio del presente año, tras sumar US$1.709 millones, evidenciando un crecimiento de 46% respecto a su similar periodo de 2025, según informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Cabe mencionar que este dinamismo va en línea con los resultados registrados en 2025, donde las importaciones evidenciaron un crecimiento de 11%, tras alcanzar los US$2.064 millones. Óscar Quiñones, jefe del Idexcam de la CCL, sostuvo que este dinamismo responde a la continua renovación de infraestructura digital y a la demanda masiva de dispositivos de conectividad en hogares y empresas del país, especialmente smartphones y tablets, cuyas importaciones registraron un avance histórico frente al mismo periodo de 2025.

El incremento de la tecnología en la vida cotidiana y laboral se evidencia que el 80 % de las empresas peruanas ya utiliza Inteligencia Artificial (IA), aunque solo el 13% lo hace de manera avanzada.

Otro indicador relevante se observa en Lima Metropolitana, donde 7 de cada 10 trabajadores emplean IA diariamente, mientras que WhatsApp mantiene una presencia superior al 80% entre la ciudadanía. Además, los jóvenes entre 18 a 29 años, usan de manera personal herramientas de IA como ChatGPT o Gemini y alcanza el 28,4%.

Smartphones lideran importaciones

Según el análisis del Idexcam, en solo siete meses, los smartphones lideraron estas importaciones con US$1.047 millones y 6.57 millones de unidades importadas, lo que representó un crecimiento del 63% y 60% respectivamente comparado con el mismo periodo de 2025 (US$643 millones y 4.10 millones de unidades).

Por su parte, las laptops alcanzaron US$476.2 millones con 752.101 unidades, en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que significó un crecimiento de 30% en cuanto al valor, pero solo un 3% en cuanto a la cantidad de unidades.

En tanto, las tablets registraron US$56.67 millones por 271.366 unidades, evidenciando un crecimiento de 113% en cuanto al valor y un 88% en cuanto a unidades, respecto a su similar periodo de 2025 (US$26.5 millones y 144.713 unidades).

Se desacelera demanda de componentes y piezas de hardware

A diferencia de los equipos terminados, las líneas de componentes y piezas de hardware mostraron una desaceleración en el volumen físico importado respecto al ritmo de 2025, acumulando de enero a julio de 2026. En el caso de los procesadores las importaciones a julio, ascendieron a un valor de US$20.74 millones, con 102.154 unidades, registrando variaciones negativas de 3% en valor y 13% en unidades importadas respecto a 2025 (US$21.3 millones y 117.695 unidades).

Para las tarjetas de video, sus importaciones registraron montos similares a los procesadores con US$20.07 millones y 72 806 unidades, disminuyendo 3% en valor y 9% en cantidad de unidades, frente al mismo periodo del año anterior. Respecto a discos duros, el valor importado aumentó a US$18.84 millones (+5%), pese a que el volumen se redujo a 177.699 unidades (-37%) en el periodo de análisis. Esta diferencia se explicaría por el incremento en la capacidad de almacenamiento de estos productos, lo que eleva su valor unitario.

En cuanto al resto de partes y componentes, se importaron memorias RAM por US$16.0 millones (+54%) y 132.179 unidades (-62%); discos SSD por US$11.27 millones (-40%) y 119.890 unidades (-75%). No obstante, el Idexcam explicó que este menor volumen fue compensado por una drástica alza en los precios CIF unitarios promedio. Los discos SSD subieron de US$43.92 en 2025 a US$94.04 a julio de este año; las memorias RAM escalaron de US$37.93 a US$121.01; y los discos duros se encarecieron de US$71.11 a US$106.03 por unidad, evidenciando un giro hacia componentes de mayor gama y un incremento en los costos internacionales de abastecimiento.

Marcas y proveedores

En cuanto al origen de marcas y proveedores, los productos tecnológicos importados evidencian una mayor concentración en fabricantes asiáticos. China domina como país de origen especialmente en tablets (91,80%), tarjetas madre (87,56%), laptops (84,78%), tarjetas de video (83,10%), smartphones (79,57%) y monitores (77,52%).

En la distribución por marcas, Apple lideró en smartphones con el 24% del valor (US$281 millones) seguida de Samsung (21%), mientras Lenovo encabezó en laptops con el 42% del mercado (US$267 millones) y en tablets con el 29%. En procesadores, el suministro es liderado por Vietnam (50,41%) y Malasia (36,08%), bajo la hegemonía comercial de Intel (58,68%) y AMD (37,99%).