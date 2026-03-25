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La apuesta no solo busca rendir homenaje a Vargas Llosa, sino también conectar al Perú con grandes mercados emisores de turismo cultural, como España y Francia. (Foto: AFP)
La apuesta no solo busca rendir homenaje a Vargas Llosa, sino también conectar al Perú con grandes mercados emisores de turismo cultural, como España y Francia. (Foto: AFP)
/ ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Por Maritza Saenz

Una nueva ruta turística podría sumarse a la oferta que Perú busca presentar al mundo hacia fines de este año. Se trata de la Ruta Literaria inspirada en el nobel Mario Vargas Llosa, una iniciativa que articularía espacios vinculados al escritor en Lima, Madrid y Francia, según adelantó a El Comercio Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo.

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