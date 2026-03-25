Una nueva ruta turística podría sumarse a la oferta que Perú busca presentar al mundo hacia fines de este año. Se trata de la Ruta Literaria inspirada en el nobel Mario Vargas Llosa, una iniciativa que articularía espacios vinculados al escritor en Lima, Madrid y Francia, según adelantó a El Comercio Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo.

El primer paso ya se dio con la firma de un memorando de entendimiento entre el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Cátedra Vargas Llosa y ONU Turismo, con el objetivo de comenzar a estructurar esta propuesta.

Mario Vargas Llosa, junto a su hijo Álvaro, recorriendo el jirón Huatica, en La Victoria, uno de los escenarios de su novela “La ciudad y los perros” (1963). La imagen muestra al Nobel de Literatura poco tiempo antes de su fallecimiento, el 13 de abril. / Cuenta X @alvarovargasll

“Sin duda alguna, Perú tiene mucho que ver porque es su inspiración”, afirmó Bayona. En esa línea, explicó que el proyecto apunta a identificar y poner en valor los lugares que marcaron la vida y la obra del autor, como colegios, cafés, barrios y otros espacios de creación en las ciudades donde vivió.

Desde una perspectiva de negocio turístico, Bayona sostuvo que esta propuesta puede convertirse en una herramienta de promoción internacional para el Perú, especialmente en segmentos de mayor gasto. Según indicó, el turista cultural desembolsa entre 30% y 35% más que un visitante tradicional, lo que abre una oportunidad para diversificar la oferta local con experiencias de nicho y mayor valor agregado.

/ MORGANA VARGAS LLOSA

La vocera explicó que, en una primera etapa, se viene trabajando en los bocetos conceptuales de lo que se mostraría en Lima, Madrid y Francia. En esa línea, destacó que la ruta no solo buscará rescatar los espacios físicos asociados al escritor, sino también construir un relato atractivo para el viajero cultural.

“Madrid y Barcelona son dos grandes ciudades donde él influyó mucho y donde la ciudad también lo inspiró. Sus últimos días los pasó entre Madrid, Francia y Lima. Volaba mucho, pero cada ciudad tenía un lugar en su vida, y todo eso hay que contarlo y saber promocionarlo para que la gente entienda la razón de ser de esta propuesta”, detalló.

Según estimó Bayona, estos avances deberían estar listos antes de que termine el año. En el caso peruano, Lima aparece como el punto de partida más claro de la ruta, aunque no se descarta evaluar otros destinos del país vinculados al legado del escritor.

La apuesta, agregó, no solo busca rendir homenaje a Vargas Llosa, sino también conectar al Perú con grandes mercados emisores de turismo cultural, como España y Francia, aprovechando el peso internacional del autor como un activo narrativo y de posicionamiento del destino.

“Hoy a España están llegando 93 millones de personas y a Francia, 97 millones. Si creamos una estrategia que permita que los viajeros internacionales enfocados en cultura conozcan sí o sí la ruta de Vargas Llosa, eso se convierte en una herramienta de venta y de promoción del Perú”, remarcó.

05-12-10 MARIO VARGAS LLOSA LLEGA A LA CIUDAD DE ESTOCOLMO CON FAMILIARES Y AMIGOS, PARA PREPARARSE PARA LA CEREMONIA DE ENTREGA DEL PREMIO NOBEL DE LITERATURA QUE LE SERA ENTREGADO EN DIA 10-12-10. / LINO CHIPANA

La oportunidad para el turismo religioso

Bayona también resaltó la oportunidad del país al desarrollar la llamada Ruta del Papa León XIV, a partir de los lugares donde el Sumo Pontífice tuvo presencia en el Perú antes de asumir el liderazgo de la iglesia católica. Sin embargo, remarcó que antes de pensar en su comercialización se debe construir una narrativa sólida y verificable.

“Primero hay que contar la historia antes de comercializar. Hay que saber cuáles eran esas casas emblemáticas, esas rutas emblemáticas que hacía diariamente durante su paso por esa región del Perú”, señaló.

En esa línea, sostuvo que el recorrido no solo debe estar mapeado, sino también certificado por instancias como la Casa Episcopal, además del respaldo de los sectores Cultura y Turismo. Una vez validada la historia, añadió, corresponde evaluar qué mejoras de infraestructura y competitividad se requieren para convertirla en un producto atractivo.

“Hay que señalizar los senderos en diferentes idiomas, arreglar parte de la infraestructura y hacerlo por fases, para que primero los propios peruanos se enamoren del proyecto y luego pueda saltar al ámbito internacional”, añadió.